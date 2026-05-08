Fahrbericht Toyota bZ4x Touring: Familien-Stromer für die große Reise

Mit dem bZ4X Touring ergänzt Toyota den bZ4X um einen deutlich praktischeren Reisetypen. Der Eleltro-Kombi bietet ein spürbar größeres Platzangebot mit mehr Nutzwert, eine Reichweite von bis zu 591 Kilometern und in der Allradversion sogar 280 kW (380 PS). Damit ist der verlängerte und höhergelegte Crossover ein ernstzunehmender Reisebegleiter für die Langstrecke und Ausflüge ins Grüne. Mit Frontantrieb und 165 kW (224 PS) startet der Touring bei 51.950 Euro, die Allradversion mit 280 kW (380 PS) ist ab 55.000 Euro erhältlich. Das sind jeweils fast 4000 Euro mehr als für die Limousine.

Mit einer Länge von 4,83 Metern überragt der Kombi das Basismodell um 14 Zentimeter, während der Radstand mit 2,85 Metern unverändert bleibt. Der Zuwachs kommt vor allem dem Heckbereich zugute. Vom besseren Raumangebot profitieren besonders die Mitreisenden im Fond. Während die Beinfreiheit genauso üppig wie beim regulären bZ4X ausfällt, herrscht beim Touring spürbar mehr Luft über den Köpfen, da die Dachlinie ein Stückchen höher verläuft.

Reichlich Platz fürs Gepäck



Mit 669 Litern bei aufrechter Rückbank und bis zu 1718 Litern bei umgelegten Lehnen bietet der Touring fast 50 Prozent mehr Ladevolumen als das normale Modell. Auch die Alltagstauglichkeit stimmt. Dank elektrischer Heckklappe, niedriger Ladekante und einer im Verhältnis 60:40 geteilten Rückbank ist das Ein- und Ausladen von Gepäck und Kinderwagen angenehm unkompliziert.

Auch wurde die Akkukapazität leicht angehoben. So sind es statt der bisherigen 73 kWh brutto beim Touring nun 74,7 kWh. Damit kommt der Fronttriebler nach WLTP-Messung bis zu 591 Kilometer weit, beim Allradmodell sind es bis zu 528 Kilometer. Der bZ4X Touring kann mit 150 kW Strom zapfen, an einer Wallbox zieht der Fronttriebler serienmäßig mit 11 kW, das Allradmodell hingegen mit flotteren 22 kW. Über den CCS-Anschluss ist das Speicherdepot innerhalb von 28 Minuten von zehn auf 80 Prozent befüllt.



Mit Wechselstrom ist der 4x4 in gut 3,5 Stunden randvoll befüllt, während der Fronttriebler mit seinem langsameren On-Board-Charger entsprechend die doppelte Zeit benötigt. Ein Unterschied, der aber beim Laden über Nacht kaum ins Gewicht fällt. Allerdings befindet sich die Ladeklappe vorne links im Kotflügel, was nicht immer optimal ist.



Die Topmotorisierung bereit viel Spaß. Das Allradmodell bietet mit seinen beiden Elektromotoren und einer Systemleistung von 280 kW (380 PS) spürbar mehr Souveränität. Toyota kombiniert den Allradantrieb mit X-Mode, Grip Control und einem Bergabfahrassistenten und dank des zusätzlichen Motors an der Hinterachse gewinnt der bZ4X nicht nur an Traktion, sondern auch an Dynamik. Er sprintet in 4,5 Sekunden auf 100 km/h, während die Höchstgeschwindigkeit bei 180 km/h abgeriegelt wird.



Damit ist der Touring in der gefahrenen AWD-Variante erstaunlich flott unterwegs. Schon beim leichtesten Tritt auf das Fahrpedal zieht der Toyota kraftvoll los, während das Fahrwerk selbst grobe Unebenheiten souverän schluckt. Neben seinem angenehmen Fahrkomfort bietet der Toyota ein sicheres, sattes Fahrgefühl, das er bei unserem ersten Kennenlernen auf nassem Asphalt oder unbefestigten Wegen sicher ausspielt.



Den WLTP-Durchschnittsverbrauch geben die Japaner mit 15,3 kWh an. Zur Energierückgewinnung können die beiden Paddels hinterm Lenkrad genutzt werden. Allerdings könnte die Rekuperation in der höchsten Stufe deutlich kräftiger ausfallen, um das volle Sparpotential besser nutzen zu können. Ein One-Pedal-Driving bietet Toyota hingegen nicht. Insgesamt überzeugt der bZ4X Touring jedoch als ein konsequent auf Nutzwert ausgelegtes Gesamtpaket.



Obwohl der Touring preislich über dem herkömmlichen bZ4X liegt, ist er deutlich erschwinglicher als beispielsweise ein VW ID 7 Tourer GTX. Für dessen Allradversion werden rund 64.000 Euro fällig. Im direkten Vergleich positioniert sich der Toyota somit als attraktive Budget-Alternative. Premium-Kombis wie der Audi A6 e-Tron Avant oder der BMW i5 Touring spielen dagegen preislich in einer nochmals anderen Liga. (aum)



Fahrzeug Toyota bZ4X Touring AWD



Länge x Breite x Höhe (m): 4,83 x 1,86 x 1,68

Radstand (m): 2,85

Antrieb: 2 E-Motoren, AWD, 1-Gang-Getr.

Leistung: 280 kW / 380 PS

Max. Drehmoment: 269 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 4,5 Sek.

WLTP-Durchschnittsverbrauch: 15,3 kWh

Batteriekapazität: 74,7 kWh, (71 kWh netto)

WLTP-Reichweite: 528 km

Leergewicht / Zuladung: min. 2.000 kg / max. 560 kg

Kofferraumvolumen: 669–1718 Liter

Max. Anhängelast: 1500 kg

Basispreis: 51.950 Euro

