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Next Generation Mobility

Nissan frischt den Ariya auf

aum – 8. Mai 2026

Nissan frischt den Ariya auf. Zum neuen Modelljahr präsentiert sich das Elektromodell mit leichten Designänderungen an der Front sowie mit einer V2L-Funktion zum Laden externer Geräte wie Elektrogrills oder E-Bikes. Mit der neu konzipierten Mittelkonsole erhöht sich der Stauraum auf 3,8 Liter. Die Leistung der induktiven Ladestation für das Handy steigt auf 15 Watt, zudem wurden die USB-Slots besser positioniert.

Der integrierte Routenplaner von Google Maps lässt sich per Sprachbefehl aktivieren und zeigt automatisch die am besten geeigneten Ladestopps auf Basis des aktuellen Batterieladestands an. Für noch effizienteres Laden wird die Hochvoltbatterie zudem automatisch auf den Ladevorgang vorbereitet, damit sie sich im optimalen Temperaturbereich befindet.

Für mehr Stabilität, weniger Vibrationen und ein noch ruhigeres Fahrgefühl wurde das Fahrwerk des Nissan Ariya überarbeitet. Das Update für das Fahrassistenzsystem ProPilot bietet ein optimiertes Brems- und Beschleunigungsprofil und verhindert Überholvorgänge auf Strecken mit Überholverbot. Zudem wurde der Spurhalteassistent weiter verbessert.

Der neue Acht-Punkt-Around-View-Monitor erzeugt mit seinen acht Kameras noch detailreichere Ansichten. So entsteht ein vollwertiges 3D-Fahrzeugbild inklusive T-Kreuzungsassistent. Bis zu 40 Punkte können gespeichert werden, an denen sich die Frontkamera für eine bessere Übersicht automatisch einschaltet. Der Modus „durchsichtige Motorhaube“ erleichtert zudem das Navigieren an Bordsteinkanten.

Das künftige Line-up des Nissan Ariya umfasst neben der frontangetriebenen Variante mit 178 kW (242 PS) für 58.840 Euro auch eine Version mit Allradantrieb und 225-kW-Elektromotor (306 PS) für 63.840 Euro. Die Markteinführung des überarbeiteten Modells erfolgt im September. (aum)

Weiterführende Links: Nissan-Presseseite

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Photo: Nissan via Autoren-Union Mobilität

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