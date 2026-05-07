Lexus TZ: Das Luxus-SUV mit sechs Sitzen kommt 2027

Mit dem TZ wird Lexus im nächsten Jahr eine neue Baureihe einführen. Es handelt sich um ein 5,10 Meter langes Elektro-SUV mit sechs Sitzen in drei Reihen und entsprechend luxuriöser Ausstattung. Lexus spricht von einer „Driving Lounge“ mit speziell abgestimmtem Fahrmodus „Rear Comfort“ und großflächigem Panoramadach, das sich bei über drei Metern Radstand über alle Sitzreihen erstreckt. Bei aufgestellter dritter Sitzreihe bietet der Kofferraum ein Volumen von über 220 Litern, oder – wie Lexus es vorrechnet – Platz für vier 55-Liter- oder zwei 92-Liter-Koffer. wie Lexus es vorrechnet: Platz für vier 55-Liter- oder zwei 92-Liter-Koffer.

Als nachhaltige Materialien kommen im Innenraum unter anderem ein Bambus-Verbundstoff und recyceltes Aluminium zum Einsatz. Die Sitze in der ersten und zweiten Reihe verfügen über Sitzheizung und Belüftung, in der Ausstattungslinie „Luxury“ sind auch die Sitze in der dritten Reihe beheizbar. Für zusätzlichen Komfort sind für die zweite Sitzreihe Beinstützen im Ottomane-Stil erhältlich. Zudem wärmen Infrarotstrahler die Knie und Unterschenkel von Fahrer und Beifahrer, die unauffällig unterhalb des Armaturenbretts und der Lenksäule positioniert sind.



Auf der glatten, durchgängig gepolsterten Oberfläche der Armaturentafel leuchtet eine Reihe von Symbolen für die verschiedenen Funktionen auf, sobald sich die Hand des Fahrers oder Beifahrers der Fläche nähert. Trotz ihrer ebenen Oberfläche geben die Schalter bei Betätigung ein haptisches Feedback. Vor dem Fahrer befindet sich ein rahmenloses und asymmetrisch angeordnetes 12,3-Zoll-Kombiinstrument. Das zentrale Multimedia-Display misst 14 Zoll und ist mit dem Kombiinstrument synchronisiert, sodass die vollständige Navigationskarte vor dem Fahrer angezeigt werden kann. Der Smart Digital Key kann mit bis zu sechs weiteren Nutzern geteilt werden.



Der Lexus TZ verfügt über Allradantrieb und eine Vier-Grad-Hinterradlenkung in beide Richtungen, die auch den Wendekreis auf unter elf Meter reduziert. Die Elektromotoren leisten vorne 167 kW (227 PS) und an der Hinterachse 88 kW (120 PS) beziehungsweise in der Long-Range-Variante jeweils 167 kW. Es stehen zwei Batterieoptionen mit 77 kWh oder 95,8 kWh zur Wahl, die je nach Ausführung eine Reichweite von 450 bis 540 Kilometern ermöglichen. Die maximale Ladeleistung beträgt 150 kW.



Die virtuelle Acht-Gang-Automatik „Interactive Manual Drive“ vermittelt das Gefühl von Gangwechseln. Ein Drehzahlmesser im Kombiinstrument hilft dabei, die Schaltpunkte zu optimieren. Begleitet werden die Gangwechsel von entsprechenden Veränderungen des virtuellen Motorsounds. Der Lexus beschleunigt je nach Ausführung (TZ 450e oder TZ 550e) in 5,2 bis 6,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km/h limitiert. (aum)