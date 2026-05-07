Porsche setzt neue Bestzeit

Porsche bietet erstmals für ein Elektromodell das für die Rundstrecke entwickelte Manthey-Kit an. Ab Juni ist es als Nachrüstsatz für alle Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket bestellbar. Porsche-Entwicklungsfahrer Lars Kern erzielte damit auf der Nordschleife des Nürburgrings bereits eine Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse: Mit 6:55,533 Minuten war er über neun Sekunden schneller als der bisherige Rekordhalter in dieser Klasse. Zugleich unterbot Kern seine eigene, im Oktober 2023 mit einem Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket gefahrene Rundenzeit um zwölf Sekunden.

Umfangreiche Aerodynamik-Maßnahmen erhöhen den Abtrieb im Vergleich zum Serienfahrzeug auf mehr als das Dreifache. Erstmals umfasst das Manthey-Kit auch Anpassungen am Antrieb. Zudem wurden Fahrwerk und Antrieb optimiert: Mit 600 kW (816 PS) steht nun eine um 20 kW (27 PS) höhere Systemleistung als im Serienmodell zur Verfügung. Das zehnsekündige Leistungsplus im sogenannten Attack-Mode beträgt jetzt bis zu 130 kW (177 PS). (aum)

