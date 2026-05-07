Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Porsche setzt neue Bestzeit

aum – 7. Mai 2026

Porsche bietet erstmals für ein Elektromodell das für die Rundstrecke entwickelte Manthey-Kit an. Ab Juni ist es als Nachrüstsatz für alle Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket bestellbar. Porsche-Entwicklungsfahrer Lars Kern erzielte damit auf der Nordschleife des Nürburgrings bereits eine Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse: Mit 6:55,533 Minuten war er über neun Sekunden schneller als der bisherige Rekordhalter in dieser Klasse. Zugleich unterbot Kern seine eigene, im Oktober 2023 mit einem Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket gefahrene Rundenzeit um zwölf Sekunden.

Umfangreiche Aerodynamik-Maßnahmen erhöhen den Abtrieb im Vergleich zum Serienfahrzeug auf mehr als das Dreifache. Erstmals umfasst das Manthey-Kit auch Anpassungen am Antrieb. Zudem wurden Fahrwerk und Antrieb optimiert: Mit 600 kW (816 PS) steht nun eine um 20 kW (27 PS) höhere Systemleistung als im Serienmodell zur Verfügung. Das zehnsekündige Leistungsplus im sogenannten Attack-Mode beträgt jetzt bis zu 130 kW (177 PS). (aum)

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Entwicklungsfahrer Lars Kern ist mit dem Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit auf dem Nürburgring eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse gefahren.

Entwicklungsfahrer Lars Kern ist mit dem Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit auf dem Nürburgring eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse gefahren.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit.

Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit.

Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Entwicklungsfahrer Lars Kern ist mit dem Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit auf dem Nürburgring eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse gefahren.

Entwicklungsfahrer Lars Kern ist mit dem Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit auf dem Nürburgring eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse gefahren.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Entwicklungsfahrer Lars Kern ist mit dem Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit auf dem Nürburgring eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse gefahren.

Entwicklungsfahrer Lars Kern ist mit dem Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit auf dem Nürburgring eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse gefahren.

Photo: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Videos zum Artikel

Entwicklungsfahrer Lars Kern hat mit dem Porsche Taycan Turbo GT mit Manthey-Kit auf dem Nürburgring eine neue Bestzeit für Elektrofahrzeuge der Oberklasse gesetzt.

Video: Porsche via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Safety-Car der Formel E: Porsche Taycan Turbo GT.
Der Porsche Taycan Turbo GT wird Safety-Car
Porsche Taycan Turbo GT (mit Weissach-Paket).
E wie extrem
Porsche Taycan Turbo GT mit Weissach-Paket.
Stärker war noch kein Serien-Porsche

Audio

Autonews vom 06. Mai 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren