Die besten Camper-Stellplätze: Deutschland ist ganz vorne mit dabei

Das Internetportal stellplatz.info hat zum achten Mal die beliebtesten Reisemobilstellplätze in Europa ausgezeichnet. Insgesamt standen rund 17.000 Standorte in 42 europäischen Ländern im Fokus der Auswertung, als Grundlage dienten dabei 7,8 Millionen Bewertungen von Nutzern. Die ersten Plätze im Ranking der besten 50 belegen: Weingut Mangold Panoramastellplatz (Dettelbach, Bayern), gefolgt von Camping Janse Zoutelande (Niederlande, Zeeland) und dem Stellplatz am Genusshof Friesach in Kärnten.

Dahinter folgen folgen der Wohnmobilstellplatz Utersum auf Föhr (Schleswig-Holstein), Stellplatz Rippenhof (Becklingen, Niedersachsen), Area sosta Camper e Caravan La Terrazza di Hermès (Pompei - Neapel, Italien), Camperplaats Skop'nboer (Niederlande, Overijssel), Stellplatz am Schanzberg (Oberseifersdorf, Sachsen), der Wohnmobilstellplatz beim Pietzmoor Schneverdingen in der Lüneburger Heide (Schneverdingen, Niedersachsen) und Wohnmobilstellplatz Celle (Niedersachsen).



Die Rückmeldungen von Gästen und Betreibern haben nach Auskunft des Portals gezeigt, wie unterschiedlich sich die Reisemobilbranche entwickelt: Die Aufenthaltsdauer auf Stellplätzen nimmt beim jüngeren Publikum ab, Flexibilität und Individualität werden wichtiger. Vor allem kleinere Fahrzeuge, individuelle Umbauten und Fahrzeuge mit Dachzelt prägen mehr und mehr das Bild. Insgesamt wird das Publikum jünger und die Erwartungen an Komfort sowie digitale Services steigen deutlich. Viele Betreiber reagieren darauf mit zeitgemäßen Angeboten wie Online-Buchungssystemen, moderner Infrastruktur, kostenfreiem WLAN, appbasierten Services und Self-Check-in-Lösungen. Erfolgreiche Stellplätze setzen darüber hinaus auf persönliche Betreuung, hohe Sauberkeitsstandards sowie flexible Zusatzangebote und eine individuelle Ansprache ihrer Gäste.



Pielachtal Camping in Niederösterreich zieht dabei das klarste Fazit: „Ohne Online-Buchungsmöglichkeit geht es nicht mehr.“ Galå Fjällgård in Nordschweden verbindet Online-Buchbarkeit direkt mit Reichweite: „Sichtbarkeit auf Campingportalen ist heute ebenso unverzichtbar wie die Buchungsfunktion selbst.“ Der Caravanstellplatz An der Rügenbrücke in Stralsund beschreibt die aktuelle Lage pragmatisch: „Digital und persönlich halten sich die Waage, und wer kommen möchte, soll so buchen können, wie es für ihn am besten passt. Das Telefon hat aber längst noch nicht ausgedient.“ Ammerans Fiskecamp in Schweden macht daraus ein aktives Markenversprechen: „Moderne Erreichbarkeit per Telefon, WhatsApp und SMS kombiniert mit unbürokratischem, persönlichem Service.“ Der Betreiber von Skiveren Camping im dänischen Nordjütland setzt auf einen anderen Anreiz: Gäste, die direkt auf der Platz-Website buchen, erhalten bis zu 15 Prozent Rabatt.



Um in die engere Auswahl für den stellplatz.info Award zu kommen, mussten die Stellplätze strenge Kriterien erfüllen. Mindestens 100 Bewertungen auf großen Plattformen wie Google oder Facebook sowie mindestens fünf Bewertungen auf stellplatz.info innerhalb der letzten drei Jahre. Zudem lag der erforderliche Bewertungsdurchschnitt bei mindestens 4,5 von 5 Sternen. Auf dieser Grundlage wurde eine Shortlist mit 270 Reisemobilstellplätzen erstellt, die anschließend manuell geprüft und anhand authentischer Gästebewertungen beurteilt wurde. (aum)

