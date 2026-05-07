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Next Generation Mobility

Die London-Editon ist komplett

aum – 7. Mai 2026

Mit dem Range Rover „Westminster Edition“ komplettiert Jaguar Land Rover seine nach Londoner Stadtteilen benannte Editionsreihe. Das Exterieur des vierten Sondermodells – eins pro Baureihe – zeichnet sich durch markante „Westminster Edition"‑Badges und „Diamond Turned“- Räder in 22 Zoll aus. Der Innenraum ist mit einem „Natural Black Birch“-Dekor mit zehnzeiligem Intarsienband veredelt – eine subtile Referenz an die Downing Street 10, den Sitz des britischen Premiers. Weitere Merkmale sind unter anderem ein 3-D-Surround-Soundsystem und Panoramaschiebedach. Der Range Rover Westminster Edition wird in Deutschland als Plug‑in Electric Hybrid P460 e mit einer elektrischen WLTP‑Reichweite von bis zu 115 Kilometern angeboten. Der Preis beträgt 161.000 Euro. (aum)

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Range Rover „Westminster Edition“.

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Photo: JLR via Autoren-Union Mobilität

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Wirtschaftsnews vom 05. Mai 2026

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