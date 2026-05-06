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Next Generation Mobility

Der Mazda 3 bekommt ein Update

aum – 6. Mai 2026

Umfangreiches Zum Modelljahr 2027 erhält der Mazda 3 ein Update. Dazu gehört die Möglichkeit, per Knopfdruck das über die Verkehrszeichenerkennung erfasste Höchsttempo für die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage zu übernehmen. Neu ist außerdem eine Abbiegeerkennung an Kreuzungen sowie eine Motorraderkennung für den Notbrems- und den Spurwechselassistenten. Im Innenraum gibt es optische Aufwertungen, und das Sondermodell Nagisa bekommt zusätzlich ein Lederlenkrad inklusive Lenkradheizung sowie Scheibenwischern mit Enteiserfunktion. Es bietet einen Preisvorteil von 1000 Euro. Neues Topmodell ist der Homura Plus mit gegenüber dem Homura nochmals erweiterter Technik und Ausstattung. Als neue Lackfarbe kommt Aero Grey ins Programm. Die Preise für den Mazda 3 beginnen bei 29.190 Euro. (aum)





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Mazda 3.

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Photo: Mazda via Autoren-Union Mobilität

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Mazda 3 Fastback.

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Autonews vom 06. Mai 2026

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