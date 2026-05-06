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Next Generation Mobility

Der Zontes ZT 368 fährt jetzt by Wire

aum – 6. Mai 2026

Zontes spendiert dem ZT 368 zum neuen Modelljahr ein technisches Update. Der 39 PS starke Motorroller bekommt ein Ride-by-Wire-System mit zwei Fahrmodi (Eco und Sport) und eine Geschwindigkeitsregelanlage. Dazu wurden auch die Schaltereinheiten am Lenker komplett überarbeitet. Den ZT 368-D gibt es für 5290 Euro, den E mit verstellbarem Lenker und elektrisch justierbarer Windschutzscheibe für 5690 Euro und den Adventure-Scooter ZT 368-G mit voll einstellbarer Vordergabel und Sitzheizung für 6590 Euro. (aum)

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Zontes ZT 368-G.

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Photo: Zontes via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 06. Mai 2026

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