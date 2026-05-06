Die Feiertage bieten sich für einen Kurztrip an.

Auch wenn die Kraftstoffpreise aktuell nach wie vor recht hoch sind, bieten die kommenden Feiertage rund um Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und Fronleichnam in diesem Jahr ideale Gelegenheiten für spontane Kurztrips mit dem Pkw. Gerade aus der Mitte Deutschlands heraus lassen sich in wenigen Stunden abwechslungsreiche Ziele erreichen: die Mittelgebirge wie Harz oder Schwarzwald, die Küstenregionen an Nord- und Ostsee oder auch kulturelle Highlights in Bayern und Baden-Württemberg. Wer etwa aus dem Rhein-Main-Gebiet startet, erreicht den Harz in rund drei Stunden, die Ostsee in etwa fünf bis sechs Stunden, rechnet der Automobilclub von Deutschland (AvD) vor.

Zu bedenken ist rund um die Feiertage das mögliche erhöhte Verkehrsaufkommen. Besonders stark belastet sind erfahrungsgemäß die Autobahnen in Richtung Küsten (A 1, A 7, A 19), die klassischen Nord-Süd-Achsen wie A 3, A 5 und A 7 sowie Ballungsraum-Umfahrungen. Engstellen durch Baustellen verschärfen die Situation zusätzlich. Wer flexibel ist, sollte möglichst früh morgens oder später am Abend starten und Stoßzeiten am Mittwochnachmittag vor Christi Himmelfahrt (14. Mai) und Fronleichnam (4. Juni) meiden, empfiehlt der AvD. Aktuelle Verkehrsinformationen werden zeitnah auf den Seiten der Autobahn GmbH des Bundes veröffentlicht.



Neben der Routenplanung spielt die eigene Fitness eine wichtige Rolle für eine sichere und entspannte Fahrt. Aus Sicht des AvD gilt es daher, spätestens alle zwei Stunden eine Pause einzulegen. Schon etwa 15 Minuten Bewegung helfen, Konzentration und Kreislauf stabil zu halten. Ideal sind leichte Übungen wie lockeres Gehen, Schulterkreisen oder Vorbeugen im Stand zur Entlastung von Rücken und Nacken. Auch das kurze Strecken auf die Zehenspitzen aktiviert die Beinmuskulatur und beugt Ermüdung vor.



Gerade bei Fahrten mit Kindern lohnt es sich zudem, für ausreichend Beschäftigung während der Reise zu sorgen. Altersgerechte Bücher, kleine Spiele, Hörspiele oder Malsets helfen, Langeweile zu vermeiden und halten den Nachwuchs bei Laune. Auch die Pausen lassen sich familienfreundlich gestalten. Viele Rastplätze bieten Spielmöglichkeiten, aber auch kurze Spaziergänge oder kleine Bewegungsspiele im Freien bringen Abwechslung und helfen Kindern, überschüssige Energie abzubauen. Und natürlich profitieren auch die Erwachsenen von der aktiven Erholung, bevor die Fahrt fortgesetzt wird.



Ebenso wichtig ist die richtige Verpflegung unterwegs. Empfehlenswert ist leichte Kost wie Obst, Nüsse oder Vollkornprodukte. Ausreichend Wasser oder ungesüßte Säfte sind ebenfalls ratsam, während stark zuckerhaltige Getränke und Snacks eher vermieden werden sollten, da sie oft zu einem schnellen Leistungsabfall führen. (aum)



