Stellantis nimmt drittes Demontagezentrum in Betrieb

Stellantis hat in Casablanca, Marokko, sein weltweit drittes Demontagezentrum eröffnet. Dort werden Altfahrzeuge fachgerecht zerlegt, die Materialien recycelt oder Komponenten – sofern noch brauchbar – als kostengünstige gebrauchte Originalersatzteile wiederaufbereitet. In das 6000 Quadratmeter große Werk wurden 1,6 Millionen Euro investiert. Dort können bis zu 10.000 Fahrzeuge verarbeitet werden. Sie werden über Versicherungsgesellschaften, Auktionen und andere Altfahrzeugkanäle beschafft.

Für die Kreislaufwirtschaft hat der Autokonzern mit Sustainera einen eigenen Geschäftsbereich für Circular Economy gegründet, der im industriellen Maßstab Wiederaufbereitungs-, Reparatur-, Wiederverwendungs- und Recyclinglösungen für Privat- und Geschäftskunden anbietet.



Zwei weitere Demontagefabriken betreibt Stellantis in Turin und in São Paulo. (aum)



