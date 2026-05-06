DAF beginnt mit der Produktion des XG Electric

DAF hat in Eindhoven mit der Serienproduktion des XG Electric begonnen. Der erste Lkw, eine Sattelzugmaschine vom Typ XG+ mit 350 kW (480 PS) wird an den deutschen Logistikdienstleister Hellmold & Plank aus Gießen geliefert. DAF bietet den elektrischen Fernverkehr-Lkw in mehreren Fahrgestellkonfigurationen und mit einer Leistung von 270 bis 350 kW (370 bis 480 PS) sowie einem maximalen Drehmoment von 2400 Newtonmetern an. Der Antriebsstrang wird von bis zu fünf Lithium-Eisenphosphat-Batteriesätzen (LFP) versorgt, die modular am Fahrgestell montiert sind. Je nach Anwendung liegt die Reichweite bei über 500 Kilometern möglich. (aum)





