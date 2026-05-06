Ducati sucht die besten Custom-Bikes

Auch im Jahr des 100-jährigen Firmenbestehens veranstaltet Ducati wieder einen „Garage Contest“. Gesucht werden außergewöhnliche Custom-Bikes. Der Wettbewerb ist offen für alle Spezialanfertigungen, die auf einem Motorrad der Marke basieren, das ab 2006 produziert wurde. Auf dem für den Wettbewerb eingerichteten Bereich der Ducati-Website sind die Teilnahmebedingungen und das Anmeldeformular abrufbar. Bewerbungsschluss ist der 26. Mai. Eine Jury, bestehend aus Managern, Designern und Ingenieuren von Ducati, wählt die zehn Finalisten aus. Sie werden während der World Ducati Week am ersten Juli-Wochenende in Misano in einem eigenen Ausstellungsbereich präsentiert.

Die Besucher der WDW entscheiden dann per Abstimmung über die drei besten Motorräder. Gleichzeitig wählen die Jury sowie Ducati-Fahrer jeweils ihren eigenen Gewinner. Die fünf Erbauer der aus den zehn Finalisten ausgewählten Motorräder werden am Sonntagmorgen ausgezeichnet. (aum)



