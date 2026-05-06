ADAC: Mineralölkonzerne behalten Tankrabatt teilweise ein

Der Tankrabatt, der seit dem 1. Mai das Tanken spürbar verbilligen sollte, ist nach Meinung des ADAC bislang noch nicht vollständig von den Mineralölkonzernen an die Autofahrer weitergegeben worden. Wie die aktuelle Auswertung der Kraftstoffpreise ergibt, ist der Preis für einen Liter Super E10 binnen Wochenfrist um 7,8 Cent gesunken, Diesel ist um 10,5 Cent billiger. Gestern kostete Super E10 im Tagesdurchschnitt je Liter 2,025 Euro, für einen Liter Diesel wurden 2,095 Euro je Liter fällig. Die Senkung der Energiesteuer, mit der die stark gestiegenen Kraftstoffpreise als Folge des Kriegs am Golf abgefedert werden soll, beträgt allerdings rund 17 Cent.

Laut ADAC bewegt sich der Ölpreis für die Sorte Brent derzeit im Bereich von 110 US-Dollar je Barrel – ähnlich wie am 30. April, dem letzten Tag vor der Energiesteuersenkung. Der Euro-Dollar-Wechselkurs liegt ebenfalls fast auf dem Niveau von Ende April, so dass sich der 30. April und der 5. Mai gut miteinander vergleichen ließen. Die Kraftstoffpreise sind in diesem Zeitraum jedoch nicht um 17 Cent, sondern nur um rund 10 Cent je Liter Super E10 bzw. rund 12 Cent je Liter Diesel gesunken.



Das Argument, dass die Tankstellen zu Beginn der Rabattaktion noch Kraftstoff in ihren Tanks hätten, der mit dem regulären Steuersatz eingekauft wurde, könne fünf Tage nach Beginn der Steuersenkung nicht mehr gelten, meint der ADAC, und belege, dass die Mineralölunternehmen offenbar einen nicht unerheblichen Teil des Tankrabatts einbehalten, anstatt ihn wie vorgesehen an die Verbraucher weiterzugeben. (aum)



