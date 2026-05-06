Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

VW zeigt zwei neue Rettungsfahrzeuge

aum – 6. Mai 2026

Volkswagen ist auf der „RETTmobil 2026“ (–8.5.) in Fulda mit zwei neu entwickelten Fahrzeugen vertreten: einem Krankentransportwagen (KTW) auf Basis des Transporters und einem Rettungswagen (RTW), der auf dem Crafter aufbaut.

Der KTW von Ambulanz Mobile trägt die Bezeichnung Hornis Twinline. Eine Besonderheit ist das über die Außenwände des T7 herausragende Hochdach. Es optimiert die Nutzfläche in der Breite und bietet 1,94 Meter Stehhöhe. Bis weit ins Dach erhöht wurden auch die Hecktüren und die Schiebetür. Die Module des Innenausbaus sind so konstruiert, dass sie bei Beschädigungen ohne Beeinträchtigung anderer Elemente getauscht werden können. Angetrieben wird der Krankentransportwagen von einem Turbodiesel mit 150 PS (110 kW) und 8-Gang-Automatik.

Der 4x4-Rettungswagen stammt von System Strobel und baut auf dem Fahrgestell des Crafter 35 mit Einzelkabine (Fahrerhaus ohne Rückwand) auf. Der Kofferaufbau wurde komplett neu konzipiert. Das in Fulda gezeigte Fahrzeug soll im Volkswagen-Werk Salzgitter zum Einsatz kommen, verfügt über eine luftgefederte Hinterachse sowie einen 163 PS (120 kW) starken Biturbo-Diesel.

Ebenfalls auf dem Messestand zu sehen ist ein Tiguan e-Hybrid, der vom Volkswagen Sonderwagenbau in Sachsen als Kommandowagen für die Feuerwehr konzipiert wurde. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Volkswagen ist auf der „RETTmobil 2026“ (–8.5.) in Fulda mit einem neu entwickelten KTW auf Basis des T7 und einem 4x4-Rettungswagen, der auf dem Crafter aufbaut, vertreten.

Volkswagen ist auf der „RETTmobil 2026“ (–8.5.) in Fulda mit einem neu entwickelten KTW auf Basis des T7 und einem 4x4-Rettungswagen, der auf dem Crafter aufbaut, vertreten.

Photo: VWN via Autoren-Union Mobilität

Download:

Volkswagen ist auf der „RETTmobil 2026“ (-8.5.) in Fulda mit einem Allrad-Rettungswagen (RTW) von System Strobel auf Basis des Crafter vertreten.

Volkswagen ist auf der „RETTmobil 2026“ (-8.5.) in Fulda mit einem Allrad-Rettungswagen (RTW) von System Strobel auf Basis des Crafter vertreten.

Photo: VWN via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Volkswagen Transporter Blue Motion und Crafter Blue Motion.
Volkswagen bringt Transporter und Crafter als Blue Motion
Volkswagen-Konzern.
VW kündigt Beschäftigungssicherung
Rivian.
Volkswagen und Rivian planen ein Joint Venture
Selbstfahrender Prototyp eines VW ID Buzz.
VW-Konzern vertieft Zusammenarbeit mit Mobileye
Vereinbaren die Lieferung von 6000 Crafter Kastenwagen: Hymer-Chef Alexander Leopold und VWN-Vetriebs- und Marketingvorstand Lars Krause (rechts).
Volkswagen liefert 6000 Crafter an Hymer

Audio

Autonews vom 06. Mai 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren