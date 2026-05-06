VW zeigt zwei neue Rettungsfahrzeuge

Volkswagen ist auf der „RETTmobil 2026“ (–8.5.) in Fulda mit zwei neu entwickelten Fahrzeugen vertreten: einem Krankentransportwagen (KTW) auf Basis des Transporters und einem Rettungswagen (RTW), der auf dem Crafter aufbaut.

Der KTW von Ambulanz Mobile trägt die Bezeichnung Hornis Twinline. Eine Besonderheit ist das über die Außenwände des T7 herausragende Hochdach. Es optimiert die Nutzfläche in der Breite und bietet 1,94 Meter Stehhöhe. Bis weit ins Dach erhöht wurden auch die Hecktüren und die Schiebetür. Die Module des Innenausbaus sind so konstruiert, dass sie bei Beschädigungen ohne Beeinträchtigung anderer Elemente getauscht werden können. Angetrieben wird der Krankentransportwagen von einem Turbodiesel mit 150 PS (110 kW) und 8-Gang-Automatik.



Der 4x4-Rettungswagen stammt von System Strobel und baut auf dem Fahrgestell des Crafter 35 mit Einzelkabine (Fahrerhaus ohne Rückwand) auf. Der Kofferaufbau wurde komplett neu konzipiert. Das in Fulda gezeigte Fahrzeug soll im Volkswagen-Werk Salzgitter zum Einsatz kommen, verfügt über eine luftgefederte Hinterachse sowie einen 163 PS (120 kW) starken Biturbo-Diesel.



Ebenfalls auf dem Messestand zu sehen ist ein Tiguan e-Hybrid, der vom Volkswagen Sonderwagenbau in Sachsen als Kommandowagen für die Feuerwehr konzipiert wurde. (aum)



