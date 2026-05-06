Norton ist wieder da

Mit der Manx R leitet Norton unter Ägide von TVS aus Indien die Marktrückkehr ein. Das 209 PS (154 kW) starke V4-Motorrad entwickelt 130 Newtonmeter Drehmoment und erreicht seine Spitzenleistung bei 11.500 Umdrehungen in der Minute. Die Manx R verfügt unter anderem über einen 8-Zoll-TFT-Touchscreen, Quickshifter und fünf Fahrmodi (zwei davon für die Rennstrecke) sowie eine Launch Control. Das Marzocchi-Fahrwerk ist je nach Ausstattung manuell einstellbar oder arbeitet semiaktiv.

Die Norton verfügt über zehn Fahrerassistenzsysteme und wiegt je nach Modellausführung zwischen 203 und 210 Kilogramm. Der Tank fasst 14,5 Liter, die Sitzhöhe beträgt 84 Zentimeter. Die Software ist over-the-air-updatefähig. Die Basisversion ist ab 23.250 Euro zu haben, die Manx R Apex kostet 6500 Euro mehr und für das Spitzenmodell Signature mit einer vollständig aus Kohlefaser bestehenden Verkleidung sowie weiteren Extras ruft Norton 43.750 Euro auf. (aum)



