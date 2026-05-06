Opel Corsa GSE: Satte E-Power für den Kleinsten

Opel weitet seine GSE-Modellpalette aus und bringt mit dem Corsa GSE die stärkste Variante von Deutschlands meistverkauftem Kleinwagen auf die Straße. Damit setzen die Rüsselsheimer Entwickler die Tradition sportlicher Kleinwagen fort. Bereits vom ersten Corsa gab es eine leistungsstarke GSi-Version, und mit dem GSE mutiert der Corsa in Zukunft zum Hot Hatch. 207 kW (281 PS) beschleunigen den kleinen Stromer in nur 5,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Schneller erreicht kein anderes Serienmodell der Marke diesen Wert.

Das maximale Drehmoment liegt bei 345 Newtonmertern. Bei 180 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Reichweite, Verbrauchswerte und auch den Preis kennen aktuell allerdings nur die Verantwortlichen in Rüsselsheim.



Der Mensch hinter dem Lenkrad kann aus drei Fahreinstellungen wählen. Die volle Leistung entfaltet der Antrieb in der Einstellung „Sport“ mit einer, so der Pressetext, speziellen „Rennstrecken optimierten Kalibrierung“. Im reichweiten-freundlicheren Modus „Normal“ stehen noch 170 kW (231 PS) bereit, die allerdings immer noch maximal 180 km/h ermöglichen. Und dann steht noch „Eco“ bereit, bei der die Höchstgeschwindigkeit auf 150 km/h sinkt. Die Energie liefert ein 54 kWh starker Akku, dem die Entwickler angesichts der GSE-Leistung ein eigenes Temperaturmanagement-System spendiert haben.



Um den Leistungswerten gerecht zu werden, besitzt der Frontantrieb im Corsa GSE ein Torsen-Lamellen-Sperrdifferenzial sowie ein tiefergelegtes Sportfahrwerk mit angepassten Achsen, Stabilisatoren und Hydro-Stoßdämpfern. Die Verzögerung übernehmen Vier-Kolben-Hochleistungsbremsen. Die Kreativen spendierten dem „heißen Kleinen“ als Erkennungszeichen eine GSE-Frontschürze, und auch das Heck wurde GSE-typisch neugestaltet. Das schwarzlackierte Dach und der ebenfalls schwarze Heckspoiler unterscheiden die Sportvariante von den bekannten Versionen. Dazu tragen auch die 18-Zollräder mit Michelin-Pilot-Sportreifen bei.



Im Innenraum erinnern die schwarz-grau-gelb karierten Sitze an die Einrichtung der ersten sportlichen Corsa-Generation, und als Kontrast spendierten die Rüsselsheimer Kreativen dem GSE knallgelbe Sicherheitsgurte. Alcantara kommt am Lenkrad und an den Armlehnen zum Einsatz. Beschleunigungs- und Bremsbefehle erfolgen über Alu-Sportpedale. Den Fahrer informiert ein zehn Zoll großes Display über die Leistungsdaten, G-Kräfte, Beschleunigungswerte und die Daten des Batteriemanagements.



Zur Serienausstattung gehören unter anderem beheizbare Sitze, eine 180-Grad-Rückfahrkamera und Keyless-Entry mit schlüssellosem Startsystem. Außerdem können über die bidirektionale Ladefunktion E-Bikes oder Elektrogrills mit Energie versorgen werden.



Der Corsa GSE wird seine offizielle Premiere im Herbst auf der Mondiale de l’Automobile in Paris feiern. (aum)