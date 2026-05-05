Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Zwei Bullis aus Malaysia besuchen ihre Geburtsstätte

aum – 5. Mai 2026

Besuch aus Südostasien am Geburtsort einer automobilen Ikone: Das malaysische Team des Reiseprojekts „Trip4Trees“ hat auf seiner außergewöhnlichen Weltreise Station bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover gemacht. Mit zwei historischen VW T1 legten die Oldtimer-Fans rund 20.000 Kilometer durch insgesamt 18 Länder zurück.

Die beiden Bullis stammen aus den Baujahren 1960 und 1963. Für ihre Besitzer sind sie weit mehr als nur reine Fahrzeuge. Der VW-Bus von 1963 trägt den Namen „Suria“, benannt nach der Ehefrau von Teammitglied Muhammad Syahmi. Der zweite Bulli hört auf den Namen „Chembozhi“ – eine Hommage an die Mutter von Fahrzeugbesitzer Muthiah Jeyakumaran.

Ende Februar in Malaysia gestartet, führte die Route zunächst über Thailand und weiter Richtung Europa. Trotz des Alters der Fahrzeuge verlief die 60-tägige Reise nahezu pannenfrei. Mit dem Besuch am Standort erreichten die Fahrzeuge symbolisch ihren Geburtsort: Seit 1956 wird der Bulli in Hannover gebaut, und das Werk feiert gerade sein 70-jähriges Bestehen. „Es ist ein ganz besonderer Moment, unsere Busse nach fast 60 Jahren an den Ort zurückzubringen, an dem sie einst entstanden sind. Die Fahrt durch das Werk Hannover markiert den Höhepunkt unserer bisherigen Reise“, sagte Muthiah Jeyakumaran.

Bei einer Werksführung – inklusive veganer Original-Volkswagen-Currywurst – erhielt das Team Einblicke in die moderne Fahrzeugproduktion bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Heute entstehen in Hannover der Multivan, der California sowie der vollelektrische ID. Buzz. Mit dem ID. Buzz AD wird hier zudem der autonome Bulli der Zukunft gefertigt. Noch in diesem Jahr wird ein weiterer Meilenstein erreicht: Das elfmillionste Fahrzeug wird im Werk Hannover vom Band laufen. Ein weiterer Programmpunkt führte das Team zu Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Dort schloss sich für die Gäste aus Malaysia der Kreis zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Bulli.

Mit ihrer „Trip4Trees“-Mission macht das Team auf Aufforstung und Klimaschutz aufmerksam. Ziel des Projekts ist es, durch Baumpflanzaktionen einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Auch Volkswagen Nutzfahrzeuge engagiert sich beim Pflanzen von Bäumen und für mehr Biodiversität – so wurden in den vergangenen 15 Jahren im Rahmen ökologischer Initiativen mehr als 150.000 Bäume nahe der polnischen Werke in Poznań und Września gepflanzt.

Das „Trip4Trees“-Team wird auch beim VW-Vintage-Treffen in Hessisch Oldendorf vom 24. bis 26. Juni zu Gast sein. (aum)

Weiterführende Links:

Mehr zum Thema: , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk in Hannover: Muhammad Syahmi (links) vor dem Bulli „Suria“, Muthiah Jeyakumaran (rechts) vor seinem Bulli „Chembozhi“ gemeinsam mit den beiden anderen Teammitgliedern von „Trip4Trees“.

In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk in Hannover: Muhammad Syahmi (links) vor dem Bulli „Suria“, Muthiah Jeyakumaran (rechts) vor seinem Bulli „Chembozhi“ gemeinsam mit den beiden anderen Teammitgliedern von „Trip4Trees“.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk in Hannover: Muhammad Syahmi (links) und Muthiah Jeyakumaran von „Trip4Trees“ im Bulli „Suria” (Bj. 1963).

In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk in Hannover: Muhammad Syahmi (links) und Muthiah Jeyakumaran von „Trip4Trees“ im Bulli „Suria” (Bj. 1963).

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

In 60 Tagen von Malaysia nach Hannover: Die beiden Bullis des Teams von „Trip4Trees“ auf dem Werksgelände des VWN-Werks.

In 60 Tagen von Malaysia nach Hannover: Die beiden Bullis des Teams von „Trip4Trees“ auf dem Werksgelände des VWN-Werks.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk in Hannover: Muthiah Jeyakumaran (links) vor seinem Bulli „Chembozhi“ und Muhammad Syahmi (links) vor dem Bulli „Suria“.

In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk in Hannover: Muthiah Jeyakumaran (links)
vor seinem Bulli „Chembozhi“ und Muhammad Syahmi (links) vor dem Bulli „Suria“.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk in Hannover: Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer gab es für das Team von „Trip4Trees“ Kuriositäten wie Lego-Bulli aus mehr als 400.000 Steinen zu bestaunen und viele Fachgespräche über luftgekühlte Motoren.

In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk in Hannover: Bei Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer gab es für das Team von „Trip4Trees“ Kuriositäten wie Lego-Bulli aus mehr als 400.000 Steinen zu bestaunen und viele Fachgespräche über luftgekühlte Motoren.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk nach Hannover: Das Team von „Trip4Trees“ informiert sich über die Produktion von Multivan, California und ID Buzz.

In 60 Tagen von Malaysia zum VWN-Werk nach Hannover: Das Team von „Trip4Trees“ informiert sich über die Produktion von Multivan, California und ID Buzz.

Photo: Volkswagen via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Volkswagen-Konzern.
VW kündigt Beschäftigungssicherung
Rivian.
Volkswagen und Rivian planen ein Joint Venture
Selbstfahrender Prototyp eines VW ID Buzz.
VW-Konzern vertieft Zusammenarbeit mit Mobileye
VW T1 Radarmesswagen (Baujahr 1953) und Ex-Polizeihauptwachtmeister Heinz Scholze (89), der vor rund 58 Jahren in dem Fahrzeug geschult worden ist.
Erster Radar-Bulli springt nach über 54 Jahren sofort an
„Sofie“: VW T1 Kastenwagen von 1950.
Europas größtes Treffen von „Barndoor“-Bullis

Audio

Mitsubishi ASX Hybrid TOP

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren