Zwei Bullis aus Malaysia besuchen ihre Geburtsstätte

Besuch aus Südostasien am Geburtsort einer automobilen Ikone: Das malaysische Team des Reiseprojekts „Trip4Trees“ hat auf seiner außergewöhnlichen Weltreise Station bei Volkswagen Nutzfahrzeuge in Hannover gemacht. Mit zwei historischen VW T1 legten die Oldtimer-Fans rund 20.000 Kilometer durch insgesamt 18 Länder zurück.

Die beiden Bullis stammen aus den Baujahren 1960 und 1963. Für ihre Besitzer sind sie weit mehr als nur reine Fahrzeuge. Der VW-Bus von 1963 trägt den Namen „Suria“, benannt nach der Ehefrau von Teammitglied Muhammad Syahmi. Der zweite Bulli hört auf den Namen „Chembozhi“ – eine Hommage an die Mutter von Fahrzeugbesitzer Muthiah Jeyakumaran.



Ende Februar in Malaysia gestartet, führte die Route zunächst über Thailand und weiter Richtung Europa. Trotz des Alters der Fahrzeuge verlief die 60-tägige Reise nahezu pannenfrei. Mit dem Besuch am Standort erreichten die Fahrzeuge symbolisch ihren Geburtsort: Seit 1956 wird der Bulli in Hannover gebaut, und das Werk feiert gerade sein 70-jähriges Bestehen. „Es ist ein ganz besonderer Moment, unsere Busse nach fast 60 Jahren an den Ort zurückzubringen, an dem sie einst entstanden sind. Die Fahrt durch das Werk Hannover markiert den Höhepunkt unserer bisherigen Reise“, sagte Muthiah Jeyakumaran.



Bei einer Werksführung – inklusive veganer Original-Volkswagen-Currywurst – erhielt das Team Einblicke in die moderne Fahrzeugproduktion bei Volkswagen Nutzfahrzeuge. Heute entstehen in Hannover der Multivan, der California sowie der vollelektrische ID. Buzz. Mit dem ID. Buzz AD wird hier zudem der autonome Bulli der Zukunft gefertigt. Noch in diesem Jahr wird ein weiterer Meilenstein erreicht: Das elfmillionste Fahrzeug wird im Werk Hannover vom Band laufen. Ein weiterer Programmpunkt führte das Team zu Volkswagen Nutzfahrzeuge Oldtimer. Dort schloss sich für die Gäste aus Malaysia der Kreis zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Bulli.



Mit ihrer „Trip4Trees“-Mission macht das Team auf Aufforstung und Klimaschutz aufmerksam. Ziel des Projekts ist es, durch Baumpflanzaktionen einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. Auch Volkswagen Nutzfahrzeuge engagiert sich beim Pflanzen von Bäumen und für mehr Biodiversität – so wurden in den vergangenen 15 Jahren im Rahmen ökologischer Initiativen mehr als 150.000 Bäume nahe der polnischen Werke in Poznań und Września gepflanzt.



Das „Trip4Trees“-Team wird auch beim VW-Vintage-Treffen in Hessisch Oldendorf vom 24. bis 26. Juni zu Gast sein. (aum)