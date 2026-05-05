VW will das Jubiläum des R auf dem Nürburgring feiern

Seit der Einführung des Golf R32 im Jahr 2002 steht Volkswagen R (Racing) für die sportlichsten und leistungsstärksten Serienfahrzeuge der Marke. Das 25-jährige Jubiläum soll im nächsten Jahr mit einem neuen Fahrzeug beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring gefeiert werden. Nach drei Jahren mit dem Golf GTI Clubsport soll dann der Golf R 24H starten, für den die Vorarbeiten bereits begonnen haben. Einen ersten Ausblick gibt es mit einem Showcar, das am Nürburgring im Ringboulevard der Öffentlichkeit präsentiert wird. Den Renneinsatz bereitet Volkswagen mit dem langjährigen Partner Max Kruse Racing vor. Auf Teamseite verantwortet Mitgründer Benjamin Leuchter, der als Test- und Entwicklungsfahrer maßgeblich an der Abstimmung der sportlichsten VW-Serienmodelle beteiligt ist, das Programm. (aum)