Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Kontrolliertes Fahrzeugverhalten unter allen Umständen

aum – 5. Mai 2026

Brembos Bremsplattform Sensify geht in die Großserienproduktion. Der italienische Zulieferer meldet heute die Unterzeichnung eines Vertrags für die Lieferung des intelligenten Bremssystems für einen „globalen Fahrzeughersteller“, der alle Varianten einer Modellreihe mit der neuen Bremstechnik ausstatten will. Brembo spricht von mehreren hunderttausend Einheiten pro Jahr aus diesem und weiteren Zulieferverträgen.

Als skalierbare und anpassungsfähige Lösung konzipiert, ist Sensify dafür ausgelegt, ein breites Spektrum moderner Fahrzeugarchitekturen zu unterstützen – vom Fahrerassistenzsystemen der nächsten Generation bis hin zu vollautonomen Anwendungen. Das System verteilt die Intelligenz direkt ans Rad, verzichtet dabei auf hydraulische Leitungen und zentrale Aktuatoren. Dieser Ansatz ermöglicht eine präzise und kontinuierliche Modulation der Bremskräfte jederzeit an jedem Rad und unterstützt so ein stabiles, kontrolliertes Fahrzeugverhalten selbst unter komplexen und stark variierenden Fahrbedingungen.

Im Umfeld der zahlreichen Ankündigungen von elektromechanischer Bremstechnologien (EMB) sieht Brembo das eigene System durch die spezielle Hardware und die flexiblen Software‑Schichten deutlich abgehoben. „Sensify übersetzt unsere Vision einer intelligenten, integrierten Bremsplattform in industrielle Realität“, sagt Daniele Schillaci, CEO von Brembo. Die Plattform ermögliche Herstellern, fortschrittliche Funktionen über verschiedene Fahrzeugplattformen hinweg bereitzustellen, bei gleichzeitiger Skalierbarkeit, Konsistenz und langfristigem Mehrwert über den gesamten Lebenszyklus hinweg, lobt das Unternehmen. (aum)

Mehr zum Thema: , , ,

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Produkiton Brembo Sentify.

Produkiton Brembo Sentify.

Photo: Brembo via Autoren-Union Mobilität

Download:

Gannz ohne Bremsflüssigkeit und zentrale Aktuatoren. Brembo Sentify.

Gannz ohne Bremsflüssigkeit und zentrale Aktuatoren. Brembo Sentify.

Photo: Brembo via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Brembo demonstriert sein Sensify-Bremssystem.
Brembo Sensify: In Zukunft wird anders gebremst
Bei Louis erhältlich: Bremsbeläge von Brembo aus einer speziellen Sintermischung.
Bremsen mit spezieller Sintermischung
Brembo.
Brembo schließt 2022 mit Rekordergebnis ab
Brembo-Werk im mexikanischen Escobedo.
Brembo schafft 1,4 Prozent höheren Umsatz
Brembo steigert Ergebnis

Audio

Mitsubishi ASX Hybrid TOP

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren