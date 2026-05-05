Honda eröffnet Motorradwerk in der Türkei

Honda hat in der Türkei ein neues Motorradwerk eröffnet. Dort wächst seit Jahren der Markt für Zweiräder. Die Fabrik mit einer Hallenfläche von 45.000 Quadratmetern befindet sich in Aliağa in der Provinz Izmir am Ägäischen Meer und ist zunächst auf eine Jahreskapazität von 100.000 Einheiten ausgelegt. Es besteht die Option auf eine Verdoppelung der Produktion. Gebaut wird dort aktuell ausschließlich der Roller PCX 125. Es handelt sich um das 38. Motorradwerk des Unternehmens weltweit, das in der Türkei Marktführer bei motorisierten Zweirädern ist. (aum)