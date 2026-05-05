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Next Generation Mobility

Honda eröffnet Motorradwerk in der Türkei

aum – 5. Mai 2026

Honda hat in der Türkei ein neues Motorradwerk eröffnet. Dort wächst seit Jahren der Markt für Zweiräder. Die Fabrik mit einer Hallenfläche von 45.000 Quadratmetern befindet sich in Aliağa in der Provinz Izmir am Ägäischen Meer und ist zunächst auf eine Jahreskapazität von 100.000 Einheiten ausgelegt. Es besteht die Option auf eine Verdoppelung der Produktion. Gebaut wird dort aktuell ausschließlich der Roller PCX 125. Es handelt sich um das 38. Motorradwerk des Unternehmens weltweit, das in der Türkei Marktführer bei motorisierten Zweirädern ist. (aum)

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Roller-Produktion im Honda-Motorradwerk Aliaga in der Türkei.

Roller-Produktion im Honda-Motorradwerk Aliaga in der Türkei.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

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Honda-Motorradwerk in Aliaga in der Türkei.

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Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

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Honda PCX 125.

Honda PCX 125.

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Roller-Produktion im Honda-Motorradwerk Aliaga in der Türkei.

Roller-Produktion im Honda-Motorradwerk Aliaga in der Türkei.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

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Roller-Produktion im Honda-Motorradwerk Aliaga in der Türkei.

Roller-Produktion im Honda-Motorradwerk Aliaga in der Türkei.

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Roller-Produktion im Honda-Motorradwerk Aliaga in der Türkei.

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Roller-Produktion im Honda-Motorradwerk Aliaga in der Türkei.

Roller-Produktion im Honda-Motorradwerk Aliaga in der Türkei.

Photo: Honda via Autoren-Union Mobilität

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