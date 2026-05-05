Ratgeber: So lässt sich Sprit sparen

Angesichts der durch den Nahost-Konflikt stark gestiegenen Kraftstoffpreise lässt so mancher Kraftfahrer sein Auto stehen, wenn sich die Strecke auch anderweitig zurücklegen lässt. Doch viele Menschen sind nach wie vor täglich auf den Pkw angewiesen. Aber auch sie können mit einfachen Mitteln Sprit sparen. Das größte Potenzial liegt dabei bekanntermaßen im Gasfuß selbst. Einige andere kleine Maßnahmen können ebenfalls helfen, den Kraftstoffverbrauch zu senken.

Mindestens einmal im Monat sollte der Reifendruck kontrolliert werden, empfiehlt der ADAC. Die korrekte Einstellung findet sich in der Regel im Handbuch des Fahrzeugs oder auf einem Aufkleber in der Tankklappe beziehungsweise im Türrahmen. Ist hier kein expliziter Eco-Wert angegeben, kann der Reifendruck eigenständig um 0,2 bar erhöht werden, um den Rollwiderstand zu verbessern. Auch sollten Zubehörteile (z. B. Dachbox oder Fahrradanhänger) abmontiert werden, wenn sie nicht gebraucht werden. Das senkt den Luftwiderstand. Das Gleiche gilt für unnötigen Ballast, der im Fahrzeug liegt, aber nicht benötigt wird: Weniger Gewicht bedeutet weniger Verbrauch.



Vorausschauendes Fahren reduziert nicht nur die Unfallgefahr, sondern auch den Spritverbrauch. Jeder Bremsvorgang setzt die Arbeit, die der Motor verrichtet hat, in nutzlose Wärmeenergie um. Bei einem Fahrzeug mit Handschaltgetriebe sollte beim Beschleunigen so früh wie möglich hochgeschaltet werden (meist bei ca. 2000 Umdrehungen pro Minute).



Geht es bergab oder auf eine rote Ampel zu, rät der ADAC dazu, das Fahrzeug mit eingelegtem Gang ausrollen zu lassen, da hierbei die Treibstoffzufuhr zum Motor deaktiviert wird. Viele Autos bieten außerdem eine Kurzzeit-Verbrauchsanzeige, mit der man sich bei jeder Fahrt über seinen aktuellen Verbrauch informieren kann.



Natürlich hat auch die Wahl der Tankstelle Einfluss auf die Benzin- oder Dieselkosten. Mit Hilfe von Apps diverser Anbieter lassen sich die aktuell günstigsten Tankstellen in der Umgebung anzeigen. Generell gilt: Direkt an der Autobahn sind die Preise meist am höchsten – hier sollte nur im absoluten Notfall getankt werden. Und auch Umwege von nur wenigen Kilometern, um ein oder zwei Cent pro Liter zu sparen, rechnen sich oft nicht.



Seit der Einführung des sogenannten Österreich-Modells gilt: Der günstigste Zeitpunkt zum Tanken ist meist kurz vor 12 Uhr mittags – also vor der einzig möglichen Preiserhöhung an den Tankstellen. Berufspendler sollten eher am Vormittag zum Tanken fahren – hier sind die Preise keinesfalls höher als am Vorabend, aber häufig günstiger.



Fast alle Benziner sind für Super E10 freigegeben – statistisch tankt aber nur jeder dritte Autofahrer den Sprit mit höherem Ethanolanteil. Hier wird nach Meinung des ADAC unnötig Geld ausgegeben, denn E10 ist im Schnitt sechs Cent günstiger als herkömmliches Super E5. Als Faustregel gilt: Alle Benziner, die nach 2011 verkauft wurden, sind sicher für E10 freigegeben. Auch die meisten älteren Fahrzeuge dürfen den Treibstoff tanken – hier hilft ein Blick in das Bordbuch oder auf die Tankklappe. Tatsächlich kann es mit E10 zu einem minimalen Mehrverbrauch kommen. ADAC-Tests haben gezeigt, dass dieser bei etwa einem Prozent im Vergleich zu Super E5 liegt. Aber auch unter diesen Umständen bleibt E10 unterm Strich günstiger. In anderen Ländern wie Österreich oder Frankreich ist E10 übrigens bereits der Standardkraftstoff an den Tankstellen – oftmals gibt es dort gar kein E5 mehr. Wer es für sein Auto dennoch benötigt, muss zu Super Plus greifen.



Im Internet kursieren viele Gerüchte rund um OBD-Stecker oder Additive, die auch den Spritverbrauch des Fahrzeugs direkt beeinflussen sollen. Der ADAC rät von diesen vermeintlichen Lösungen ab, da sie nachweislich keine Auswirkungen auf den Spritverbrauch haben. Während sich ein OBD-Stecker lediglich als blinkendes Spielzeug herausgestellt hat, kosten Spritsparzusätze erst einmal nur Geld bei zweifelhaftem Nutzen. (aum)



