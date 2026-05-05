Ari senkt die Preise für zwei seiner Transporter

Ari Motors gewährt ab sofort einen Sofortrabatt von 6000 Euro auf seine beiden Elektrotransporter 901 XL und 1710. Der Preisnachlass wird direkt beim Kauf verrechnet, ein gesonderter Förderantrag entfällt. Wer zusätzlich die Sonderabschreibung für Elektrofahrzeuge nutzt, kann als Gewerbetreibender bis zu 75 Prozent der Anschaffungskosten bereits im ersten Jahr steuerlich geltend machen. Die Aktion läuft bis zum 30. Juni 2026.

Der kompakte Ari 901 XL richtet sich an Lieferdienste, Handwerksbetriebe und Kommunen. Er ist primär für den urbanen Einsatz gedacht, bietet bis zu 1375 Kilogramm Nutzlast, 6400 Liter Laderaum und – dank fehlender B-Säule – eine besonders breite seitliche Ladeöffnung. Der Einstiegspreis liegt mit Rabatt bei 26.990 Euro netto.



Der Ari 1710 fährt mit bis zu 1655 Kilogramm Zuladung und 12.000 Litern Laderaum in der sogenannten Sprinter-Klasse. Das Fahrzeug eignet sich für Lieferanten, Dienstleister, Handwerker und Umzugsunternehmen. Je nach Akkukonfiguration beträgt die WLTP-Normreichweite bis zu 415 Kilometer (innerstädtisch: 518 km), per DC-Schnelllader ist der Akku in 45 Minuten wieder voll. Der Einstiegspreis beginnt mit dem herstellereigenen Umweltbonus bei 38.900 Euro netto.



„Mit der Kombination aus Sofortrabatt und Sonderabschreibung senken wir die Einstiegshürde für elektrische Nutzfahrzeuge. Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist jetzt der ideale Zeitpunkt, ihre Flotte auf Elektro umzustellen – wirtschaftlich und ökologisch“, sagt Thomas Kuwatsch, Mitgründer von Ari Motors, auch mit Blick auf die aktuelle Lage am Kraftstoffmarkt. (aum)

