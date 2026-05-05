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Next Generation Mobility

Hyundai verlängert bei Eintracht Frankfurt

aum – 5. Mai 2026

Hyundai und Eintracht Frankfurt verlängern ihre seit sechs Jahren bestehende Partnerschaft vorzeitig bis 2029. Ein zentraler Bestandteil bleibt der Fuhrpark für den Fußballclub, mit dem Fokus auf zunehmende Elektrifizierung. Bereits heute beträgt der Anteil der vom Mobilitätspartner zur Verfügung gestellten elektrifizierten Modelle 80 Prozent. Darüber hinaus werden bestehende gemeinsame Aktionen ausgebaut und um neue Formate ergänzt.

Erfolgreiche Kampagnen wie „Adler Shuttle“ und „SGE Moments“ werden fortgeführt. In Summe haben bereits über 550.000 Fans an den beiden Gewinnspielen teilgenommen. Künftig sollen diese Formate weiterentwickelt und durch neue Ideen ergänzt werden – mit Fokus auf Fan-Nähe und besondere Markenerlebnisse. (aum)

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Hyundai und Eintracht Frankfurt verlängern ihre Partnerschaft (von rechts): Deutschland-Chef Andreas Zürnstein und Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Hyundai und Eintracht Frankfurt verlängern ihre Partnerschaft (von rechts): Deutschland-Chef Andreas Zürnstein und Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai und Eintracht Frankfurt verlängern ihre Partnerschaft (von rechts): Deutschland-Chef Andreas Zürnstein und Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Hyundai und Eintracht Frankfurt verlängern ihre Partnerschaft (von rechts): Deutschland-Chef Andreas Zürnstein und Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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Hyundai und Eintracht Frankfurt verlängern ihre Partnerschaft (von links): Deutschland-Chef Andreas Zürnstein und Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Hyundai und Eintracht Frankfurt verlängern ihre Partnerschaft (von links): Deutschland-Chef Andreas Zürnstein und Eintracht-Vorstandssprecher Axel Hellmann.

Photo: Hyundai via Autoren-Union Mobilität

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