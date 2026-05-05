Hyundai verlängert bei Eintracht Frankfurt

Hyundai und Eintracht Frankfurt verlängern ihre seit sechs Jahren bestehende Partnerschaft vorzeitig bis 2029. Ein zentraler Bestandteil bleibt der Fuhrpark für den Fußballclub, mit dem Fokus auf zunehmende Elektrifizierung. Bereits heute beträgt der Anteil der vom Mobilitätspartner zur Verfügung gestellten elektrifizierten Modelle 80 Prozent. Darüber hinaus werden bestehende gemeinsame Aktionen ausgebaut und um neue Formate ergänzt.

Erfolgreiche Kampagnen wie „Adler Shuttle“ und „SGE Moments“ werden fortgeführt. In Summe haben bereits über 550.000 Fans an den beiden Gewinnspielen teilgenommen. Künftig sollen diese Formate weiterentwickelt und durch neue Ideen ergänzt werden – mit Fokus auf Fan-Nähe und besondere Markenerlebnisse. (aum)