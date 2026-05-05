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Renault Group läutet nächste Beteiligungsrunde ein

aum – 5. Mai 2026

Der Renault-Konzern läutet eine weitere Runde der Mitarbeiterbeteiligung ein. Fast 100.000 Beschäftigte in 24 Ländern sind berechtigt, Aktien zu einem Vorzugspreis von 21,55 Euro statt 30,78 Euro zu erwerben. Zum ersten gekauften Wertpapier steuert das Unternehmen zwei weitere Anteile gratis bei. Die Investition jedes Mitarbeiters ist auf 25 Prozent seines geschätzten Bruttojahresgehalts begrenzt.

Derzeit sind über 90 Prozent der Beschäftigten Aktionäre von Renault und halten 6,12 Prozent des Aktienkapitals des Autokonzerns. Langfristig will die Renault Group diesen Anteil auf bis zu zehn Prozent erhöhen. (aum)

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Photo: Autoren-Union Mobilität/Renault

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