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Next Generation Mobility

Leapmotor führt den B05 ein

aum – 5. Mai 2026

Bei Leapmotor kann ab sofort der B05 bestellt werden. Das 4,43 Meter lange Elektroauto leistet 160 kW (218 PS), liefert 240 Newtonmeter Drehmoment und sprintet dank Launch Control in 6,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Für das heckgetriebene Kompaktmodell stehen zwei Batterieoptionen zur Wahl, die für Normreichweiten von bis zu 400 Kilometern bzw. 480 Kilometern stehen. Die maximale Ladeleistung liegt bei 168 kW.

Das Cockpit unterteilt sich in ein 8,8 Zoll großes Kombiinstrument und einen 14,6-Zoll-Touchscreen für das Infotainment. Im Interieur finden sich außerdem Ökoledersitze, weiche Oberflächen und um 27 Grad neigbare Rückensitzlehnen. Es gibt laut Leapmotor insgesamt 25 Staufächer im Innenraum. Das Gepäckabteil fasst bis zu 1400 Liter.

Der Leapmotor B05 wird zu Preisen ab 27.900 Euro. Im Leasing wird das Fahrzeug bis Ende Juni zu Monatsraten ab 119 Euro angeboten (Sonderzahlung: 4750 Euro). (aum)

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Leapmotor B05.

Leapmotor B05.

Photo: Stellantis via Autoren-Union Mobilität

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Leapmotor B05.

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