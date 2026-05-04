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Next Generation Mobility

Motorrad fahren – gut und sicher

aum – 4. Mai 2026

Das Institut für Zweiradsicherheit (IfZ) hat seine Broschüre „Motorrad fahren – gut und sicher“ aktualisiert. Das über 50 Seiten umfassende Hefdt liefert auch in der Neuauflage viel Wissenswertes über Fahrtechniken und die Motorradausrüstung sowie Assistenzsysteme und gibt Tipps für den Motorradalltag. Besonders intensiv werden effektives Bremsen und sicheres Kurvenfahren behandelt.

„Egal, ob Neuling oder bereits Fortgeschrittener, jede und jeder sollte kontinuierlich dazulernen und das eigene Verhalten auf zwei Rädern immer wieder hinterfragen“. rät Institutsleiter Matthias Haasper. „Wissen, worauf es ankommt und wo mögliche Risiken liegen, heißt sicherer Motorrad fahren.“

„Motorrad fahren – gut und sicher“ steht kostenlos unter www.ifz.de als Download zur Verfügung, kann dort aber auch kostenfrei gegen Porto bestellt werden (auch in größeren Mengen, beispielsweise von Fahrschulen). (aum)

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IfZ-Broschüre „Motorrad fahren – gut und sicher“.

IfZ-Broschüre „Motorrad fahren – gut und sicher“.

Photo: IfZ via Autoren-Union Mobilität

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