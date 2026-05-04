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Next Generation Mobility

BMW Motorrad bekommt einen neuen Entwicklungschef

aum – 4. Mai 2026

Josef Honeder übernimmt zum 1. Juni die Leitung der Entwicklung bei BMW Motorrad. Er folgt auf Christof Lischka, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Josef Honeder ist seit über 20 Jahren in verschiedenen Leitungspositionen im BMW-Konzern tätig. Der Maschinenbau-Ingenieur hatte unter anderem in den Bereichen Entwicklung Gesamtfahrzeug und Antrieb verantwortliche Positionen inne. Zuletzt leitete er die Entwicklung Antriebsstrang und Kraftstoffversorgungssysteme. Mit der neuen Aufgabe folgt der Familienvater seiner langjährigen und ausgeprägten Leidenschaft für Zweiräder. Bereits in den Jahren 2011 bis 2013 war Honeder für unterschiedliche Entwicklungsaufgaben bei BMW Motorrad verantwortlich. (aum)

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Josef Honeder.

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Photo: BMW via Autoren-Union Mobilität

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