Ein Fünftel mehr Motorräder

In den ersten drei Monaten des Jahres sind die Neuzulassungen von Motorrädern in den fünf größten europäischen Märkten, die für rund 80 Prozent des Volumens stehen, gegenüber dem ersten Quartal 2025 um 21,1 Prozent gestiegen. Wie der Branchenverband ACEM meldet, wurden 250.762 Krafträder und -roller über 50 Kubikzentimeter Hubraum in den Verkehr gebracht. Das sind über 40.000 mehr als vor einem Jahr, als der Markt noch unter den Vorzieheffekten der Euro-5+-Umstellung litt.

Am stärksten legte Deutschland, drittgrößtes Absatzland, mit einem Plus von 44,5 Prozent auf 45.549 Neuanmeldungen zu. Italien als größter Markt erreichte mit 82.049 neuen Motorrädern und -rollern ein Wachstum von 14,3 Prozent. Spanien registrierte 58.027 Neuanmeldungen (plus 26,8 Prozent), Frankreich 42.058 Einheiten (+10,2 %) und Großbritannien 23.079 Erstzulassungen (+16,1 %).



Der Moped-Markt bewegte sich im ersten Quartal mit 30.107 Kleinkrafträdern und -rollern leicht über dem Vorjahresniveau (+2,2%). Größte Märkte sind hier Frankreich und Belgien sowie die Niederlande, die für zwei Drittel der Registrierungen stehen. Dahinter folgen Deutschland (3470 Fahrzeuge/+9,3 %), Italien und Spanien. (aum/jri)





