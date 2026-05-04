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Bei Stellantis dreht sich das Personalkarussell

aum – 4. Mai 2026

Andreas Mayer (53) ist neuer Geschäftsführer von Stellantis & You in Deutschland, dem konzerneigenen Vertriebsnetz von Stellantis. Er folgt auf Andreas Marx, dessen künftige Aufgabe später bekanntgegeben wird.

Andreas Mayer leitete zuletzt seit September 2023 die Marken Abarth, Fiat und Fiat Professional in Deutschland sowie übernahm ab September 2025 zusätzlich die Führung der Nutzfahrzeugeinheit Stellantis Pro One auf dem deutschen Markt.

Die Nachfolge von Mayer tritt Luigi Saia (46) an, bisher deutscher Brand Country Director für Jeep. Er kam 2005 über Lancia zur damaligen FCA Group ein. Anschließend hatte er verschiedene Führungspositionen für die unterschiedlichen Marken der Gruppe in der deutschen Vertriebsorganisation inne, unter anderem mehrere Jahre für Fiat. 2018 wurde er zum Brand Country Manager für Fiat Professional ernannt. Agnes Rubinstein, Director B2B Germany, übernimmt kommissarisch die Leitung der Geschäftseinheit für leichte Nutzfahrzeuge.

Die Leitung von Jeep Deutschland übernimmt Peter Stoffels (40), der seit August 2022 Gesamtvertriebsleiter Deutschland Neuwagen und Auto Abo bei Stellantis & You Deutschland. Stoffels bis 2022 Sales Director bei Nissan in Österreich. (aum)

Weiterführende Links: Stellantis-Presseseite

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Andreas Mayer.

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Agnes Rubinstein.

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