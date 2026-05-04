Die Top Ten der Woche beim Auto-Medienportal

Wir Deutsche sind es gewohnt, über Geldstrafen auf den rechten Weg geführt zu werden. Es beginnt mit Taschengeldentzug, jetzt kommt die Zuckersteuer. Bei Rauchern und Trinkern heißen die Maßregelungen ebenfalls Steuern; Autofahrer werden über Abgas-Abgaben gezüchtigt. Die Bundesregierung versucht es bei den Autofahrern jetzt zum zweiten Mal mit einem Straferlass – dem sogenannten Tankrabatt. Fachleute für diese Volks-Pädagogik warnten vor einem Rückschlag bei den Bemühungen um weniger Autofahren. Doch das Volk der Dichter und Lenker war mal wieder klüger als erwartet. Der Verbrauch sank schneller als der Rabatt eingeführt wurde. Vielleicht erreicht Information mehr als Bevormundung.

480.981 Texte aus der Datenbank der Autoren-Union Mobilität abgerufen, 46.853 davon als RTF- und 47.774 als PDF-Downlods. Beim Auto-Medienportal waren dies die Top Ten der Woche:

1. Bürstner verabschiedet sich vom Wohnwagen

2. Neues Jahrhundertprojekt: Ein Tunnel zwischen Europa und Afrika

3. Volkswagen mit neuem Vollhybrid für Golf und T-Roc

4. Facelift BMW 7er: Luxus trifft auf "Neue Klasse"

5. Vorstellung VW ID Polo: Der Stromer fürs Volk?

6. Volvo EX60: Premiere in Göteborg

7. Im Rückspiegel: Alfa Romeo Spider feiert seinen Sechzigsten

8. Skoda bringt günstigeres E-SUV-Duo zurück

9. Fahrbericht Peugeot 408: Feinschliff für den Fastback-Franzosen

10. Autoindustrie braucht robustes, resilientes Technologieportfolio

941.991 Fotos und 7.258 Videos lieferte unser Server in der vergangenen Woche an unsere inzwischen weit mehr als 1,5 Millionen Leser als Downloads aus. Das Foto der Woche zeigt den Volkswagen T-Roc und den Golf, das Video der Woche den VW ID Polo. (aum)