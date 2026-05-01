Vorschau: Preise im Blick und vier Neulinge auf der Straße

Man darf gespannt sein, wie sich die ab heute geltende Senkung der Energiesteuer tatsächlich auf die Preise an den Tankstellen auswirken wird. Wie kaum anders zu erwarten, haben die Mineralölkonzerne jedenfalls kurz vorher noch einmal kräftig zugeschlagen: Der ADAC meldete für gestern Mittag Preissprünge von im Schnitt über 15 Cent für den Liter Super E10 und fast 18 Cent bei Diesel.

Mit Omoda und Jaecoo haben zwei neue chinesischer Hersteller den deutschen Markt ins Visier genommen. Die beiden Marken gehören zum Chery-Konzern und sind bislang hauptsächlich in süd- und osteuropäischen Ländern aktiv. Hierzulande stehen jetzt die beiden SUV-Modelle Omoda 9 PHEV und Jaecoo 7 PHEV mit dem so genannten „Super Hybrid System“ in den Startlöchern. Frank Wald hat es ausprobiert.



Nach vielen statischen Präsentationen und Shows hat Cupra dazu eingeladen, die endgültige Serienversion seines neuen Elektrokleinwagens Raval auf der Straße zu testen. Frank Wald hat sich hinters Lenkrad gesetzt.



Toyota bietet den bZ4X nun auch als Kombi an. Guido Borck hat ihn sich einmal näher angeschaut. Der neue Eclipse Cross ist der nächste Kandidat, für den sich Mitsubishi in den Regalen des Kooperationspartners Renault bedient. Das Elektro-SUV basiert auf dem Scenic E-Tech, die Japaner bieten aber die längere Garantiezeit. Mit seinem 87-kWh-Akku kommt der Eclipse Cross in unserem Praxistest auf gute Reichweiten.



Außerdem wird das Kraftfahrt-Bundesamt nächste Woche die Zulassungszahlen für April melden.



Wie gewohnt informieren wir Sie darüber hinaus tagesaktuell über weitere Entwicklungen und Neuheiten aus der weiten Welt der Mobilität. (aum)