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Next Generation Mobility

Renault feiert den Mai

aum – 1. Mai 2026

Renault startet mit besonderen Finanzierungs- und Leasingangeboten für seine SUV-Modelle in den Mai. So erhalten Privatkunden den Captur beispielsweise bei 3600 Euro Sonderzahlung zu Leasingmonatsraten ab 139 Euro. Auch für den Symbioz, Austral, Espace und Rafale entsprechende Angebote über 36 Monate. Im Firmenleasing gibt es die Fahrzeuge auch ohne Sonderzahlung. Die Angebote gelten bei Abschluss eines Vertrages und Zulassung im Zeitraum bis zum 30. Juni 2026. (aum)




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Renault Symbioz.

Renault Symbioz.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Renault Captur.

Renault Captur.

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Renault Austral.

Renault Austral.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Renault Espace.

Renault Espace.

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Renault Rafale.

Renault Rafale.

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