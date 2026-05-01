Renault feiert den Mai

Renault startet mit besonderen Finanzierungs- und Leasingangeboten für seine SUV-Modelle in den Mai. So erhalten Privatkunden den Captur beispielsweise bei 3600 Euro Sonderzahlung zu Leasingmonatsraten ab 139 Euro. Auch für den Symbioz, Austral, Espace und Rafale entsprechende Angebote über 36 Monate. Im Firmenleasing gibt es die Fahrzeuge auch ohne Sonderzahlung. Die Angebote gelten bei Abschluss eines Vertrages und Zulassung im Zeitraum bis zum 30. Juni 2026. (aum)







