„We ride as one“ auch auf dem Sachsenring

Wenn sich am 9. Mai überall auf der Welt Ducati-Fahrer zur „#WeRideAsOne“-Ausfahrt zusammenkommen, treffen sich Fans der Marke auch in einigen deutschen Städten. Die zentrale Veranstaltung findet auf dem Sachsenring im Rahmen der Euro Moto statt. Dabei besteht auch die Möglichkeit, gemeinsam in Begleitung von Lukas Tulovic und Lorenzo Zanetti eine Runde auf der Rennstrecke zu drehen (Anmeldung unter form.jotform.com/260961692629065).

Aber auch andernorts finden Treffen statt. Im Audi-Forum Neckarsulm wollen mehrere Ducati Official Clubs (D.O.C.) in Kooperation mit der Konzernmutter Audi Sport ein besonderes Zeichen setzen: Gemeinsam wollen die Teilnehmenden die Zahl „100“ zum diesjährigen Jubiläum des Motorradherstellers bilden, gefolgt von einer Ausfahrt. In Berlin steht eine geführte City-Tour inklusive Fotostopp am Olympiastadion auf dem Programm, während sich in Nordrhein-Westfalen gleich sechs Ducati-Clubs zu einer gemeinsamen Ausfahrt zum Luftschiffhangar in Mülheim zusammenschließen.



Unterstützt wird die weltweite Aktion von den jeweiligen Händlern und Ducati-Clubs vor Ort. (aum)



