Hyundai orientiert sich am Smartphone

Der Hyundai-Konzern hat eine neue Infotainmentgeneration entwickelt. Pleos Connect kombiniert mobile Endgeräte mit künstlicher Intelligenz (KI) und wird diesen Monat zunächst im neuen Hyundai Grandeur eingeführt. Das erste Fahrzeug in Europa, das mit Pleos Connect ausgestattet sein wird, ist der neue Ioniq 3. Das Unternehmen will bis 2030 etwa 20 Millionen Fahrzeuge der Marken Hyundai, Kia und Genesis mit dem System ausstatten.

Die Entwickler legten Wert auf eine intuitive Bedienbarkeit durch die Kombination aus Touch- und physischen Bedienelementen. Die Benutzererfahrung (UX) des Systems, die durch umfangreiche Untersuchungen zum Fahrerverhalten in den UX-Studios der Gruppe in Seoul, Irvine, Frankfurt und Shanghai entwickelt wurde, orientiert sich an der Vertrautheit mit einem Smartphone und soll die Ablenkung des Fahrers minimieren.



Das Pleos-Connect-Cockpit verfügt über zwei Hauptdisplays: Der große zentrale Breitbandbildschirm ist in drei Hauptbereiche unterteilt. Das Fahrinformationsdisplay zeigt wichtige Daten wie Geschwindigkeit und Warnmeldungen sowie 3D-Grafiken von Objekten und Personen in der Umgebung an; der App-Bildschirm dient der Navigation, der Medienwiedergabe und der Nutzung von Anwendungen von Drittanbietern. Er kann zwischen dem Einzelbildschirmmodus für immersive Inhalte und dem geteilten Bildschirm für Multitasking umgeschaltet werden. Die untere Leiste bietet per Fingertipp Zugriff auf zuletzt verwendete oder angeheftete Apps.



Sicherheit und Komfort werden durch physische Tasten am Lenkrad und unterhalb des großen zentralen Bildschirms erhöht, die einen schnellen Zugriff auf wichtige Bedienelemente ermöglichen, ohne den Touchscreen nutzen zu müssen. Darüber hinaus ermöglicht eine Drei-Finger-Geste dem Fahrer, App-Fenster einfach neu zu positionieren oder nicht benötigte Apps sofort zu schließen.



Hyundai hat das Navigationssystem in Pleos Connect weiterentwickelt und übersichtlicher gestaltet. Durch die Analyse von Big Data bestehender Navigationsnutzer wurden das Bildschirmlayout und die Menüs um zentrale, häufig genutzte Funktionen herum neu organisiert. Komplexe Grafiken wurden zugunsten einfacher Symbole reduziert, um die Übersichtlichkeit auf einen Blick zu verbessern. Der Navigationsbildschirm ist zudem nicht mehr fest vorgegeben: Fahrer können das Layout frei konfigurieren und so die Navigation und eine andere App gleichzeitig auf dem großen Display nutzen. Wichtige Informationen wie die vollständige Route und die voraussichtliche Ankunftszeit werden in schwebenden Karten angezeigt, um eine intuitivere Erfassung zu ermöglichen.



Herzstück von Pleos Connect ist der KI-Sprachassistent Gleo AI. Er nutzt den Gesprächs- und Fahrkontext, um abstrakte Befehle wie „Navigiere dorthin“ oder „Finde ein Restaurant in der Nähe“ genau zu interpretieren. Gleo AI kann mehrere Aufgaben innerhalb einer einzigen Anfrage erkennen und ausführen sowie Nutzerfragen zu Themen wie Nachrichten, Wetter und Sport per Websuche beantworten. Das System kann die Position des Sprechers im Fahrzeuginneren identifizieren, um Befehle einzelnen Personen zuzuordnen, etwa „Schalte meine Sitzheizung ein“. Die Unterhaltungen können über eine spezielle Anwendung auch in Textform eingesehen werden.



Dienste wie Youtube oder Spotify sind direkt über das System verfügbar, ohne dass eine Smartphone-Verbindung erforderlich ist. Es ist geplant, das Angebot durch externe Partnerschaften um Gaming-, Unterhaltungs- und Fahrzeugmanagementdienste zu erweitern. Die Plattform „Pleos Playground“ gibt externen App-Anbietern die Möglichkeit, neue Dienste für das System zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. (aum)



