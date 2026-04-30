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Peugeot holt das Kino nach Le Mans

aum – 30. April 2026

Peugeot wird beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans am zweiten Juniwochenende direkt an der Strecke ein Open-Air-Kino veranstalten. Anlass ist die 100-jährige Präsenz der Marke bei dem französischen Langstreckenklassiker. Einige Zuschauer können dabei das Geschehen auf der Leinwand vom Sitz eines Peugeot aus verfolgen. Gezeigt werden Spielfilme, in denen Autos eine große Rolle spielen.

Zu sehen sind „Taxi“ (1998), „Rush – Alles für den Sieg“ (2013), „OSS 117: Der Spion, der sich liebte“ (2006), „Le Mans 66 – Gegen jede Chance“ (2019), „Gran Turismo“ (2023), „Turbo – Kleine Schnecke, großer Traum“ (2013) sowie „Fast & Furious 1“ (2001). Vom 12. bis 14. Juni werden pro Tag zwei dieser Filme gezeigt. Sie sind in der jeweiligen Originalfassung mit englischen oder französischen Untertiteln zu sehen.

Einige Zuschauer können beispielsweise „Taxi“ aus dem Inneren des weißen Peugeot 406 verfolgen, der in „Taxi 2“ zum Einsatz kam. Weitere Plätze bieten andere seltene Fahrzeuge aus dem Peugeot Adventure Museum sowie aus historischen Sammlungen, darunter ein 204 Berline L’Aventure, ein 504 Freizeit-Pick-up von Heuliez und ein 604 Ti.

„Drive-In Paradiso by Peugeot“ wird in Kooperation mit der Filmproduktionsfirma MK2 veranstaltet, die 2013 das Open-Air-Filmfestival Cinéma Paradiso ins Leben gerufen hat.

Die Vorführungen sind kostenlos und beinhalten auch den Eintritt zur Rennstrecke für zwei Personen. Die Teilnahme erfolgt nach vorheriger Anmeldung über ein Losverfahren. Anmeldungen sind bis zum 13. Mai 2026 über die Website mk2-festivalparadiso.com möglich. Für alle, die bei der ersten Ziehung nicht berücksichtigt werden, bieten Peugeot und MK2 Ende Mai zusätzliche Gewinnchancen über Social Media. (aum)

Weiterführende Links: Peugeot-Presseseite

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„Drive-In Paradiso by Peugeot“ zeigt beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans sechs Auto-Filme open air.

„Drive-In Paradiso by Peugeot“ zeigt beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans sechs Auto-Filme open air.

Photo: Peugeot via Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 29. April 2026

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