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Seat Cupra steigert Gewinn deutlich

aum – 30. April 2026

Seat Cupra hat im ersten Quartal den Gewinn auf 43 Millionen Euro gesteigert. Das sind 38 Millionen Euro mehr als nach dem Gewinneinbruch im Vorjahreszeitraum, obwohl der Umsatz um 5,6 Prozent auf 3,677 Milliarden Euro zurückging. Zu der positiven Entwicklung trugen vor allem Kostensenkungen bei. Zudem wurde der in China produzierte Cupra Tavascan durch Annahme einer Preisverpflichtung von den zusätzlichen Ausgleichszöllen der EU befreit.

Die Auslieferungen der Performance-Marke Cupra legten um zwei Prozent auf 79.800 Fahrzeuge zu. Das sind so viele wie noch nie in einem ersten Quartal. Der März war mit 36.300 Auslieferungen zudem der umsatzstärkste Monat in der Geschichte der Marke. Die Marke Seat setzte 65.500 Autos ab. Im ersten Quartal 2025 waren es 68.400 Fahrzeuge gewesen. (aum)

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Cupra Tavascan.

Cupra Tavascan.

Photo: Seat via Autoren-Union Mobilität

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