Citroën lässt die Sonne am Strand auf- oder untergehen

Nach der Vorstellung des Konzeptfahrzeugs Ami Buggy Rip Curl Vision im vergangenen Oktober bringt Citroën nun den Ami als limitierte Sonderedition „Rip Curl“. Wahlweise ist das schwarz lackierte L6e-Fahrzeug als Ausführung Sunrise mit gelben oder als Sunset mit lilafarbenen Aufklebern im Wellen-Look erhältlich – allerdings nicht in der Buggy-Version. Das Markenlogo an der Front ist ebenfalls farblich abgesetzt. Dazu kommen ein Heckspoiler und exklusive 14-Zoll-Felgen in Weiß. Die drei Ablagefächer und der Taschenhaken sind in Gelb (Sunrise) bzw. Grau (Sunset) gehalten. Außerdem gibt es zwei bunte Fußmatten und passende Türnetze. Neu in der gesamten Baureihe ist das 5,7-Zoll-Farbdisplay hinter dem Lenkrad.

Das in Kooperation mit dem gleichnamigen Surf-Label entstandene Sondermodell kostet 9290 Euro. Es kann bei einer Sonderzahlung von 1200 Euro auch für drei Jahre zu Monatsraten ab 59 Euro geleast werden. (aum)





