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Next Generation Mobility

Die neue Ausgabe von „Auto-Motive“ hat Fernost im Blick

aum – 30. April 2026

Noch bis Sonntag, 3. Mai 2026, fokussiert die Beijing Auto Show – kurz „Auto China“ – den Blick der Branche auf das Geschehen in Fernost. Bei diesem Heimspiel der chinesischen Hersteller wirkt die Dominanz der vielen Anbieter aus der Region erdrückend und das Gegengewicht der vormals Großen eher defensiv. Die Messe 2026 hat aber auch den Charakter eines „Jetzt erst recht“. Der Wettlauf geht nun erst richtig los.

Mit der Auto-China, der japanischen Automobilindustrie, Tempo 100 befasst sich die April-Ausgabe von www.Auto-Motive. net. (aum)

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Photo: Autoren-Union Mobilität

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Autonews vom 29. April 2026

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