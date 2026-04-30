Skoda ist die Nummer 2 in Europa

Skoda setzte im ersten Quartal in Europa 222.500 Autos ab. Das sind 17,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Marke stieg damit zur Nummer 2 unter den Herstellern auf. Weltweit legten die Auslieferungen um 14 Prozent auf 271.900 Fahrzeuge zu. Der Umsatz stieg um 9,1 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Der Gewinn betrug 660 Millionen Euro (plus 20,9 Prozent – ein Rekordwert für die ersten drei Monate eines Jahres.

Außerhalb Europas verzeichnete Skoda anhaltendes Wachstum in Indien, Marokko und Ägypten. (aum)



