Der Straße blieben 2,4 Millionen Lkw erspart

Der Gütertransport auf der Schiene hat in Österreich im vergangenen Jahr leicht zugelegt. Die Transportmenge lag bei insgesamt 96,2 Millionen Tonnen. Davon beförderten die Österreichischen Bundesbahnen rund 64,3 Prozent (61,9 Millionen Tonnen). Das entspricht über 2,4 Millionen Lastwagen mit Aufliegern, die der Straße erspart blieben.

Die ÖBB Rail Cargo Group ist nicht nur in Österreich, sondern in insgesamt 18 Ländern bis nach Asien unterwegs. Die Transportleistung des Unternehmens aus Gütermenge und Entfernung lag 2025 im In- und Ausland bei 26,2 Milliarden Nettotonnenkilometern. Täglich sind rund 1100 Güterzüge der Bundesbahnen unterwegs. (aum)

