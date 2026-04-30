Logo Auto-Medienportal
Next Generation Mobility

Zwei neue Antriebe für den Fiat Qubo L

aum – 30. April 2026

Fiat erweitert das Antriebsspektrum des Qubo L Neben dem Diesel ist der Hochdachkombi jetzt auch als Benziner und als reines Elektrofahrzeug erhältlich. Der Dreizylinder-Turbo mit Sechs-Gang-Getriebe leistet 110 PS (81 PS) und ist zu Preisen ab 24.490 Euro bestellbar. Er ist auf Wunsch auch als 35 Zentimeter längerer Siebensitzer bestellbar. Den Qubo L Elektro gibt es ausschließlich in der 4,41 Meter langen Fünfsitzer-Konfiguration. Sein Motor liefert 100 kW (136 PS). Die 50 kWh große Antriebsbatterie sorgt für eine Normreichweite von bis zu 340 Kilometern. Die Preisliste beginnt bei 35.490 Euro. (aum)



Weiterführende Links:

Mehr zum Thema:

Teile diesen Artikel:

Bilder zum Artikel
Fiat Qubo L.

Fiat Qubo L.

Photo: Fiat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Fiat Qubo L.

Fiat Qubo L.

Photo: Fiat via Autoren-Union Mobilität

Download:

Ähnliche Artikel

Fiat Qubo L.
Fiat bringt mit dem Qubo L einen Diesel für die Familie
Fiat Qubo L.
Brüssel 2026: Fiat bietet wieder einen Hochdachkombi an

Audio

Autonews vom 29. April 2026

Newsletter

Auto-Medienportal verschickt regelmäßig einen Newsletter mit den aktuellen Meldungen. Sie haben hier die Möglichkeit, sich für diesen Newsletter anzumelden.

Newsletter abonnieren