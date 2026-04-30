Zwei neue Antriebe für den Fiat Qubo L

Fiat erweitert das Antriebsspektrum des Qubo L Neben dem Diesel ist der Hochdachkombi jetzt auch als Benziner und als reines Elektrofahrzeug erhältlich. Der Dreizylinder-Turbo mit Sechs-Gang-Getriebe leistet 110 PS (81 PS) und ist zu Preisen ab 24.490 Euro bestellbar. Er ist auf Wunsch auch als 35 Zentimeter längerer Siebensitzer bestellbar. Den Qubo L Elektro gibt es ausschließlich in der 4,41 Meter langen Fünfsitzer-Konfiguration. Sein Motor liefert 100 kW (136 PS). Die 50 kWh große Antriebsbatterie sorgt für eine Normreichweite von bis zu 340 Kilometern. Die Preisliste beginnt bei 35.490 Euro. (aum)
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