Zwei neue Antriebe für den Fiat Qubo L

Fiat erweitert das Antriebsspektrum des Qubo L Neben dem Diesel ist der Hochdachkombi jetzt auch als Benziner und als reines Elektrofahrzeug erhältlich. Der Dreizylinder-Turbo mit Sechs-Gang-Getriebe leistet 110 PS (81 PS) und ist zu Preisen ab 24.490 Euro bestellbar. Er ist auf Wunsch auch als 35 Zentimeter längerer Siebensitzer bestellbar. Den Qubo L Elektro gibt es ausschließlich in der 4,41 Meter langen Fünfsitzer-Konfiguration. Sein Motor liefert 100 kW (136 PS). Die 50 kWh große Antriebsbatterie sorgt für eine Normreichweite von bis zu 340 Kilometern. Die Preisliste beginnt bei 35.490 Euro. (aum)





