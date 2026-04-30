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Porsche setzt über 10.000 Autos weniger ab

aum – 30. April 2026

Nach dem drastischen Gewinneinbruch im vergangenen Jahr ist der Absatz bei Porsche im ersten Quartal dieses Jahres gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 um 14,7 Prozent zurückgegangen. Insgesamt lieferte der Stuttgarter Sportwagenhersteller 60.991 Fahrzeuge aus und damit fast 10.500 Autos weniger. Der Umsatz sank um 5,2 Prozent auf 8,4 Milliarden Euro. Unterm Strich blieb ein Quartalsgewinn von 595 Millionen Euro. Das ist über ein Fünftel (minus 21,9 Prozent) weniger als in den ersten drei Monaten des Vorjahres. Die Umsatzrendite ging von 8,6 auf immer noch hohe 7,1 Prozent zurück. (aum)

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Autonews vom 29. April 2026

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