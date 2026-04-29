Tanken ist wieder deutlich teurer geworden

Letztendlich war es vorauszusehen: Nachdem in den letzten Wochen eine leichte Entspannung bei den Kraftstoffpreisen zu verzeichnen war, steigen die Preise kurz vor der zweimonatigen Senkung der Energiesteuer noch einmal spürbar. Der Preis für einen Liter Super E10 ist laut aktueller ADAC-Auswertung gegenüber der Vorwoche um 4,4 Cent gestiegen und liegt nun bei durchschnittlich 2,103 Euro. Bei Diesel fiel der Anstieg noch deutlicher ausgefallen, ein Liter kostet aktuell im bundesweiten Mittel 2,200 Euro und damit 7,1 Cent mehr als vergangene Woche.

Mit der Senkung der Energiesteuer zum 1. Mai ist nach Einschätzung des Automobilclubs ADAC davon auszugehen, dass die Kraftstoffpreise erst sukzessive um den Steuerentlastungsbetrag von 16,7 Cent je Liter sinken werden. Eine leichte Verzögerung durch den Maifeiertag kann möglich sein. Der ADAC fordert rund um das Wochenende aber dann „eine vollständige Weitergabe der Steuersenkung“. Bereits im Sommer 2022 hatte die Bundesregierung ebenfalls einen befristeten Tankrabatt eingeführt. Damals sind nach Einschätzung einiger Experten etwa 80 Prozent der Preissenkung auch beim Verbraucher angekommen, 20 Prozent blieben demnach bei den Mineralölkonzernen.



Am günstigsten im Tagesverlauf ist Tanken momentan kurz vor Mittag, denn nur um 12 Uhr dürfen derzeit die Preise an den Zapfsäulen einmal am Tag angehoben werden. Preissenkungen sind im so genannten „Österreich-Modell“ hingegen jederzeit möglich. (aum)



