82 Klassiker fahren durch Spreewald und Lausitz

Zum 21. Mal geht am 8. und 9. Mai 2026 die „AvD Rund um Berlin-Classic“ an den Start. 82 Fahrzeuge sind gemeldet. Als Namensgeber und Partner begleitet der Automobilclub von Deutschland die Veranstaltung auch mit einem eigenen historischen Pannenhilfsfahrzeug.

Ausgangspunkt der diesjährigen „Spreewald-Lausitz-Edition“ ist der historische Marktplatz in Spremberg, von wo aus die Teilnehmer durch eine Region im Wandel aufbrechen. Stationen sind unter anderem der Bärwalder See, das Kraftwerk Boxberg und die motorsportgeprägte Stadt Weißwasser. Die Strecke führt durch Alleen, vorbei an Schlössern, Gutshäusern und sorbischen Dörfern bis zum Rhododendronpark Kromlau mit der berühmten Rakotzbrücke. Nach fast 170 Kilometern ist Lübbenau im Spreewald das Tagesziel, wo die Fahrzeuge stilvoll präsentiert werden.



Am zweiten Tag passiert der Rallye-Tross unter anderem Lübben, Straupitz mit seiner Schinkelkirche, das Flugplatzmuseum Cottbus sowie den entstehenden Cottbuser Ostsee. Nach gut 240 Kilometern endet die „AvD Rund um Berlin-Classic“ wieder am Hotel Schloss Lübbenau.



Die Bandbreite der Fahrzeuge reicht vom echten Oldtimer aus dem Jahr 1925, einem Citroën HP5, bis zum Youngtimer aus dem Jahr 2004, einem VW Golf 4 Variant. Dazu gesellen sich Raritäten wie ein Chevrolet COE Pick-up (1948), ein Volvo P1 800 Cabrio (1971) und der seltene DDR-Sportwagen Melkus RS 1000 (1974). Der AvD selbst ist mit einem Ford Taunus 17 M Turnier aus dem Jahr 1970, einem ehemaligen Pannenhilfsfahrzeug, vertreten.

