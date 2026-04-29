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Kommt der Renault 5 Turbo 3E als Lego-Set?

aum – 29. April 2026

Der britische Ingenieur und begeisterte Lego-Bauer Dave Collins hat eine Version des spektakulären Renault 5 Turbo 3E gebaut – mit Unterstützung der Fans könnte daraus nun ein offizielles Lego-Set werden. Collins baute das 555 PS (408 kW) starke Elektroauto in etwa 100 Arbeitsstunden aus rund 1200 Teilen nach.

Nun wurde das Modell auf der Plattform Lego Ideas eingereicht. Damit es als offizielles Lego-Produkt infrage kommt, werden 10.000 Unterstützer benötigt. Renault ruft Fans der Marke dazu auf, dafür zu stimmen. Sie müssen zunächst ein kostenloses Lego-Konto erstellen und dann Daves Creator-Seite auf beta.ideas.lego.com besuchen. Der Brite begann während des Covid-Lockdowns 2020 mit der Entwicklung eigener Lego-Entwürfe. Vom echten Renault 5 Turbo 3E werden nur 1980 Exemplare gebaut. (aum)

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Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen.

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Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen.

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Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen.

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Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen.

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Dave Collins hat den Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen nachgebaut.

Dave Collins hat den Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen nachgebaut.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Dave Collins hat den Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen nachgebaut.

Dave Collins hat den Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen nachgebaut.

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Dave Collins hat den Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen nachgebaut.

Dave Collins hat den Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen nachgebaut.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen mit dem Original im Hintergrund.

Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen mit dem Original im Hintergrund.

Photo: Renault via Autoren-Union Mobilität

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Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen.

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Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen.

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Renault 5 Turbo 3E aus Lego-Steinen.

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Renault 5 Turbo 3E.

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