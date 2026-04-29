Zweiter „Lexus Heritage Day“ in der Toyota Collection

Es bleibt dabei: Jeden ersten Samstag im Monat öffnet die Toyota Collection am Sitz des japanischen Importeurs von 10 bis 14 Uhr für die Öffentlichkeit. Anfang April kamen rund 1400 Besucher zum „GR“-Thementag mit über 100 Toyota GR. Am 2. Mai folgt nun der „Lexus Heritage Day“, zu dem auch wieder viele Autos aus Privathand auf dem Parkplatz vor der Fahrzeugsammlung in der Toyota-Allee 2 erwartet werden. Zudem wird für diesen Tag ein exklusiver Sticker aufgelegt.

Begonnen hat die Geschichte von Lexus 1989 mit dem LS 400. LS stand für „Luxury Sedan“, und 400 indizierte einen kraftvollen, vor allem aber beeindruckend laufruhigen und robusten 4,0-Liter-V8. Die in Köln ausgestellte Limousine aus dem Jahr 1993 hat eine Million Kilometer mit erstem V8-Motor und Getriebe absolviert. Weitere Exponate sind unter anderem das von einem 4,8-Liter-V10-Saugmotor befeuerte Supercar Lexus LFA als Prototyp-Schnittmodell aus dem Jahr 2010 sowie ein seltenes LC 500 Cabriolet in der Limited Edition „Regatta“ von 2020. Zu sehen ist außerdem der Motorsport-Prototyp Lexus TS 650 aus dem Jahr 2012 mit 650 PS (478 kW) starkem Biturbo-5,0-Liter-V8 unter der Haube. Wie bei allen Public Openings der Toyota Collection ist Anfassen ausdrücklich erlaubt. Wer will, kann eine Sitzprobe in diesen spektakulären Exponaten machen oder unter die Motorhaube schauen.



Für weitere Meilensteine aus der Historie der Toyota-Luxusmarke stehen sechs außergewöhnliche Fahrzeuge aus der Community, die beim Heritage Day einen Gastauftritt in der Toyota Collection feiern. Der ab 1993 in mehreren Generationen angebotene GS (Grand Sedan) ist ebenso dabei wie ein LS 430 und das 2001 vorgestellte Coupé-Cabriolet SC 430 sowie der IS F mit 5,0-Liter-V8 und dem Sportlabel F, das den Fuji Speedway symbolisiert. Auch das 2014 eingeführte Coupé RC wird von einem Mitglied der Lexus Community präsentiert.



Beim Public Opening gibt es auch wieder kostenlose Expertenführungen durch die Toyota Collection mit ihren insgesamt 75 Fahrzeugen. (aum)



