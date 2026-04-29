Beide sind legendäre US-Marken und Symbole für Freiheit und Abenteuer: Jeep und Harley-Davidson werden ab diesem Jahr in Europa wieder als Partner zusammenarbeiten und damit eine Kooperation fortsetzen, die bereits 2014 erstmals stattfand.

„Zwei Ikonen, eine Seele – das bringt den Geist dieser Zusammenarbeit perfekt auf den Punkt“, sagt Fabio Catone, Jeep-Verantwortlicher in der Region Enlarged Europe. Kernpunkt der Kooperation sind Auftritte von Jeep auf Veranstaltungen von Harley-Davidson. Den Auftakt bildet an diesem Wochenende die „European Spring Rally“ an der italienischen Adriaküste. Es folgen die „Harley Owners Group Rally“ im Juni im portugiesischen Cascais, die legendäre „European Bike Week“ vom 8. bis 13. September am Faaker See in Österreich, das „International Ladies of Harley Event“ in Pescara Anfang Oktober sowie das „H.O.G. Winter Meeting“ in Genua (Italien) Ende November.



Alle Veranstaltungen werden gemeinsam von den Harley Owners Groups und der Jeep Community beworben, in den sozialen Medien begleitet und von beiden Unternehmen in Zusammenarbeit mit ihren Händlern unterstützt. Im automobilen Mittelpunkt steht dabei jeweils der Jeep Compass 4xe. (aum)

