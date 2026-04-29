Vorstellung VW ID Polo: Der Stromer fürs Volk?

Volkswagen hat den ID Polo enthüllt. Mit der ab 24.995 Euro angebotenen vollelektrischen Version ihres 20-Millionen-Bestsellers wollen die Wolfsburger zeigen, dass E-Mobilität nicht nur im SUV-Format und in höheren Preisklassen funktioniert und sie ihrem Image als Autohersteller für Jedermann wieder ein Stück näher rücken. Der Polo ist dabei bewusst gewählt, steht er doch seit Jahrzehnten für Vernunft auf vier Rädern, für kompaktes Format, einfache Zugänglichkeit und breite Alltagstauglichkeit. Genau dieses Image soll nun auch die siebte Generation ins Elektrozeitalter übertragen.

Als erstes Serienmodell auf Basis der neuen MEB+-Architektur soll der 4,05 Meter lange, 1,82 Meter breite und 1,53 Meter hohe ID Polo anders als die größeren ID-Modelle auf Frontantrieb, was laut VW Vorteile bei Bauraum, Gewicht und Effizienz bringen soll. Und tatsächlich, der Radstand von 2,60 Meter und das Elektro-Layout schaffen in der ersten und zweiten Sitzreihe ordentlich Platz, wie wir bei unserer ersten Sitzprobe feststellen konnten. Noch bemerkenswerter ist der Kofferraum, dessen Volumen gegenüber dem bisherigen Polo mit Verbrennungsmotor um rund 25 Prozent auf 441 Liter steigt. Bei umgeklappter Rückbank stehen bis zu 1243 Liter Ladevolumen zur Verfügung. Der Clou ist der zweite Ladeboden unter der Abdeckung, der so tief ist, dass er locker noch eine Kiste Wasser schluckt. Das ist für ein Fahrzeug dieser Klasse ein starkes Argument, weil es den ID Polo nicht nur als City-Stromer, sondern auch als ernstzunehmendes Alltagsauto für kleine Familien, Pendler und Zweitwagenkäufer positioniert.



Optisch führt der ID Polo erstmals komplett die neue VW-Designsprache „Pure Positive“ ein. Chefdesigner Andreas Mindt setzt dabei auf klare Proportionen, eine markante Frontpartie und klassische Volkswagen-Elemente, wie etwa die vom Golf inspirierte C-Säule. Gleichzeitig soll das Lichtdesign den technologischen Wandel sichtbar machen. Besonders auffällig sind je nach Ausstattung beleuchtete LED-Lichtleisten, 3D-LED-Rückleuchten und ein illuminiertes VW-Logo.



Auch im Innenraum setzt Volkswagen auf die neue Gestaltung. Das Cockpit kombiniert ein digitales 10-Zoll-Kombiinstrument mit dem neuen 13-Zoll-Infotainmentsystem „Innovision“. Die Anzeigeeinheit ist zentral positioniert, und von Fahrer und Beifahrer gleichermaßen gut zu erreichen. Es gibt klare physische Tasten, Druckflächen, Regler – darunter nun auch wieder vier Fensterheber statt der verwirrenden zwei bei den ersten ID-Modellen – sowie vertraute Bedienfunktionen, übersichtliche Anordnung und und warm wirkende Materialien. „Mit dem ID. Polo wollten wir einen Innenraum kreieren, der sich schon beim ersten Kontakt wie ein Freund anfühlt“, sagt Andreas Mindt. Dafür hat er sogar eine „Retro-Anzeige“ kreiert. Wird diese über die „View“-Taste im Lenkrad gedrückt, tauchen im Cockpit die Instrumente eines späten Golf I auf, mit einem klassischen Tacho auf der linken Seite des digitalen Cockpits und einem stilisierten Drehzahlmesser auf der rechten. Der zeigt natürlich keine Motordrehzahlen an, sondern – als Powermeter ausgeführt – die Energieabgabe oder Energieaufnahme des Antriebs.



Apropos, der Blick auf die technischen Eckdaten lesen sich für die Klasse durchaus schlüssig. Zum Start sind drei Leistungsstufen mit 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) und 155 kW (211 PS) vorgesehen, später soll ein GTI mit 166 kW (226 PS) folgen. Hinzu kommen zwei Batterievarianten: eine 37-kWh-LFP-Batterie für die günstigeren Versionen und eine 52-kWh-NMC-Batterie für die stärkeren Modelle. Als maximale Reichweite prognostiziert Volkswagen mit dem größten Akku bis zu 455 Kilometer, für die LFP-Batterie gibt es keine Angaben.



Bei der Ladeperformance versucht Volkswagen, die Balance zwischen Kosten und Nutzwert zu treffen. Die 37-kWh-Versionen sollen an DC-Säulen mit bis zu 90 kW laden, die Modelle mit 52-kWh-Batterie mit bis zu 105 kW. Das sind keine Rekordwerte, für die Klasse und das Anforderungsprofil aber noch akzeptable Größenordnungen, solange die Ladekurve im Alltag stabil bleibt. Die VW-Prognosen für das Schnellladen von 10 bis 80 Prozent mit 90 kW gehen von rund 27 Minuten aus, bei dem größeren Akku mit 105 kW soll sich der Wert auf rund 24 Minuten reduzieren.



Im Bereich Assistenzsysteme führt Volkswagen im und mit dem ID Polo neue Funktionen ein. Optional verfügbar ist die nächste Generation des „Connected Travel Assist“, die neben der Längs- und Querführung auch auf Ampeln reagieren kann – ein Novum in dieser Klasse. Serienmäßig an Bord ist außerdem One-Pedal-Driving, das das starke Verzögern des Autos allein über die Regulierung des Fahrpedals ermöglicht. Das hebt den Anspruch des Modells über den eines bloßen Einstiegsstromers hinaus.



Dass Volkswagen den Wagen nicht als abgespeckte Sparlösung verstanden wissen will, zeigen auch die drei Ausstattungslinien „Trend“, „Life“ und „Style“, die für den ID Polo im Angebot sind. Bereits die Basisversion verfügt über LED-Scheinwerfer inklusive Fernlichtassistent, Klimaautomatik, das digitale Cockpit sowie das große 13-Zoll-Infotainmentdisplay verfügt. Hinzu kommen Assistenzsysteme wie Side Assist und Spurhalteassistent inklusive Emergency Assist. Die mittlere Ausstattung „Life“ erweitert den Umfang unter anderem um eine automatische Distanzregelung ACC, Rückfahrkamera, Einparkhilfe vorne sowie einen Kreuzungsassistenten. Außerdem gehören die Smartphone-Integration inklusive induktives Laden und elektrisch anklappbare Außenspiegel zur Serie.



Die Topversion „Style“ setzt zusätzlich auf Matrix-LED-Scheinwerfer, Ambientebeleuchtung, Sport-Komfortsitze und hochwertigere Materialien im Innenraum. Ebenfalls enthalten sind Sitz- und Lenkradheizung sowie eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Eine weiterentwickelte Version des „ID Light“-Systems unterstützt den Fahrer zusätzlich mit Lichtsignalen, etwa bei Navigationshinweisen oder beim Öffnen der Türen vor herannahendem Verkehr.



Darüber hinaus gibt es zahlreiche Sonderausstattungen, die bislang vor allem größeren Fahrzeugklassen vorbehalten waren. Dazu gehören ein Harman-Kardon-Soundsystem mit zehn Lautsprechern und 425 Watt Leistung, ein Panorama-Glasdach sowie elektrisch einstellbare 12-Wege-Vordersitze mit pneumatischer Massagefunktion und Memory-Funktion. Eine weitere Besonderheit ist die serienmäßige Vehicle-to-Load-Funktion. Damit kann der ID Polo externe Geräte mit Strom versorgen – etwa E-Bikes, Werkzeuge oder Outdoor-Equipment. Die Stromversorgung erfolgt entweder über eine Steckdose im Innenraum oder über einen Adapter an der Ladebuchse. Die maximale Leistung beträgt bis zu 3,6 kW.



Über Erfolg und Akzeptanz entscheidet am Ende natürlich wie immer der Preis – und genau hier wird es knifflig. Zwar klingen knapp 25.000 Euro zunächst mal erfreulich bodenständig. Allerdings wird es dabei nicht bleiben, ist der kommunikative Einstiegstarif doch selten der Preis, bei dem das Auto in der Breite wirklich gekauft wird. Sobald größere Batterie, stärkere Motorisierung, Komfortextras oder Assistenten hinzukommen, rückt auch der ID Polo rasch in Preisregionen vor, in denen Kunden beginnen, nach größeren Fahrzeugen oder besser ausgestatteten Alternativen zu schauen. Diese Spannung ist beim ID Polo besonders heikel, weil sein Markenversprechen eben nicht Premium, sondern Zugänglichkeit lautet.



Hinzu kommt, dass der Verkauf des neuen VW-Elektro-Einsteigers am heutigen Mittwoch nicht mit der günstigen Einstiegsversion startet, sondern mit der Top-Motorisierung. Die Preise beginnen deshalb vorerst ab 33.795 Euro für den ID Polo Life mit 155 kW (211 PS) und 52 kWh Batterie. Die Basis und weitere Antriebs- und Ausstattungsvarianten sollen erst im Sommer folgen. Somit wird sich der Start des volksnahen E-Volkswagen nochmal um ein paar Monate verschieben. (aum)

