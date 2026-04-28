Eon erleichtert mit Partnern den Umstieg auf den E-Lkw

Mit einer neuen Kooperation wollen der Energieanbieter Eon, der Finanzierungspartner Neot und dessen strategischer Anteilseigner Mitsui Unternehmen den Umstieg auf Elektro-Lkw erleichtern. Flottenbetreiber erhalten mit Charging-as-a-Service und – je nach Kundenbedarf und -präferenz – Truck-as-a-Service ein entsprechendes Gesamtpaket. Dazu gehören leistungsstarke Ladeinfrastruktur, individuelle Ladetarife für Elektrofahrzeuge, Lademanagement und der laufende Betrieb. Die Abrechnung erfolgt auf Basis eines festen Preises pro geladener Kilowattstunde oder auf Wunsch nach einem flexiblen „Time-of-Use“-Tarif.

Das niederschwellige 360-Grad-Angebot richtet sich an europäische Betreiber von Transporter- oder Lkw-Flotten, die ihre Fahrzeuge elektrifizieren möchten, ohne sich im Detail um die Beschaffung und den Betrieb der Ladeinfrastruktur, passende Stromtarife und die Abrechnung der Ladevorgänge kümmern zu müssen. Je nach individuellem Bedarf bieten die drei Partner neben dem integrierten Lade-Setup auch elektrische Nutzfahrzeuge im Leasingmodell an.



Eon übernimmt als technischer Umsetzungspartner die Planung, den Bau und den Betrieb der Ladeinfrastruktur. Je nach Einsatzprofil und Standort kommen Ladestationen mit 50 bis 400 Kilowatt Leistung zum Einsatz, ergänzt um Lastmanagement und klassische Strombelieferung oder zeitlich flexible Tarife („Time of Use“) zur weiteren Kostenoptimierung. Als Asset Manager und Finanzierer von E-Mobilitätsprojekten stellt Neot den Unternehmen über die Investmentplattform Neot e-motion Kapital, Fachwissen und wertschöpfende Dienstleistungen zur Verfügung. (aum)