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Flexible Motorradwartung vorerst nur im Motocross

aum – 28. April 2026

Ducati hat eine Software entwickelt, die den Wartungszeitpunkt auf Basis der tatsächlichen Motorbeanspruchung berechnet. Das System kommt allerdings vorerst nur in der Wettbewerbs-Motocrossmaschine Desmo 450 MX zum Einsatz. Ein spezieller Algorithmus erfasst dabei die Betriebsparameter und Einsatzbedingungen. Dabei fließt auch die Beschaffenheit des Geländes ein, auf dem das Motorrad bewegt wird. Parallel dazu erhöht das System kontinuierlich einen prozentualen Verschleißwert des Motors. Auf dieser Grundlage werden die Wartungspläne dynamisch angepasst und können über die Ducati X-Link App jederzeit eingesehen werden. Die Funktion wird über ein kostenloses Software-Update aktiviert.

Auf diese Weise werden Inspektions- und Wartungsintervalle an die tatsächliche Nutzung angepasst: Bei professionellem oder besonders intensivem Einsatz des Motorrads erfolgen die Wartungen entsprechend häufiger, während sie bei Hobbyfahrern seltener anfallen. Dadurch werden klassische, starre Wartungspläne ersetzt. Wenn die Motorbelastung geringer ist als bei der Berechnung des Wartungszeitpunkts angenommen – basierend auf der Nutzung des Motorrads durch Werksfahrer Antonio Cairoli –, kann die Wartung entsprechend verschoben werden.

Das Intervall für den MID-Service, der den Austausch des Kolbens und die Überprüfung des Ventilspiels umfasst, kann somit je nach tatsächlichem Motorverschleiß zwischen 45 und 60 Stunden variieren. Ebenso kann eine vollständige Motorüberholung (Full Service) zwischen 90 und 120 Stunden liegen. (aum)

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Ducati Desmo 450 MX.

Ducati Desmo 450 MX.

Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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Ducati Desmo 450 MX.

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Photo: Ducati via Autoren-Union Mobilität

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